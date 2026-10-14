ATE convocó a un paro nacional para exigir la derogación del DNU 70/2023

ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre.

El sindicato exige la derogación integral del DNU 70/2023 firmado por Javier Milei.

La protesta incluirá movilizaciones y una concentración frente al Congreso desde las 13:30.

La medida coincidirá con la Marcha Federal Universitaria por el financiamiento y los salarios.

Hospitales, controles migratorios, transporte y otros servicios públicos podrían sufrir restricciones.

PAMI y ANSES atenderían exclusivamente emergencias, según lo anunciado por el gremio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro nacional de 24 horas el jueves 15 de octubre, con movilizaciones en las principales ciudades del país y posibles interrupciones en distintos servicios públicos. La protesta tendrá como principal objetivo exigir la derogación integral del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al comienzo de su gestión, y coincidirá con una jornada de fuerte actividad opositora frente al Congreso de la Nación.

La medida alcanzará a trabajadores de organismos nacionales, provinciales y municipales, con modalidades que serán definidas por cada conducción sindical en sus respectivos distritos. En la Ciudad de Buenos Aires, ATE anunció una concentración desde las 13:30 frente al Parlamento, donde la oposición convocó a una sesión especial para intentar rechazar el decreto.

La movilización se desarrollará en simultáneo con la Marcha Federal Universitaria, que reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición de los salarios y mayores recursos para las universidades públicas. De esta manera, ambas convocatorias confluirán en el mismo escenario, con reclamos dirigidos contra distintas políticas del Gobierno nacional.

La conducción nacional de ATE formalizó la convocatoria mediante una presentación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La comunicación, fechada el 9 de octubre, fue dirigida al secretario Julio Cordero y cuenta con las firmas del secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y de la secretaria general adjunta, Mercedes Cabezas.

En el documento, la organización anunció una “Jornada Nacional de Lucha de 24 horas con Paros, Asambleas y Movilizaciones” en toda la Administración Pública Nacional. El alcance comprende organismos centrales, desconcentrados y descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado, además de las administraciones provinciales y municipales.

La extensión de la huelga y las actividades que quedarán interrumpidas dependerán del nivel de adhesión de los trabajadores y de las decisiones que adopte cada representación sindical. ATE anticipó que la prestación de determinados servicios esenciales quedará limitada durante la jornada, con el mantenimiento de guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.

Entre las actividades que podrían verse afectadas se encuentran la recolección de residuos, las tareas de los auxiliares de educación, el funcionamiento de guardias urbanas y los controles migratorios. También podrían registrarse restricciones en las tareas de los agentes de tránsito y en los controles sanitarios que realiza el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en puertos y aduanas.

El paro también involucrará a trabajadores de organismos relacionados con el transporte. La convocatoria incluye a personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), controladores aéreos y empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En este último organismo, el sindicato anticipó que únicamente se garantizarán los vuelos sanitarios y de Estado.

La atención al público también podría experimentar limitaciones en dependencias del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Según lo previsto por el gremio, en esas instituciones se atenderán exclusivamente las emergencias durante la medida de fuerza.

La convocatoria abarca, además, a radiooperadores de medios públicos, trabajadores dedicados al combate de incendios forestales y personal responsable del mantenimiento de plantas nucleares. En el ámbito provincial y municipal, las consecuencias dependerán de la adhesión de los empleados y de las modalidades que establezcan las conducciones locales.

El reclamo por la derogación completa del DNU 70/2023 será el eje político de la jornada, que combinará la huelga estatal con concentraciones y movilizaciones. La coincidencia con la sesión especial convocada por la oposición y la marcha universitaria concentrará en las inmediaciones del Congreso distintas expresiones de rechazo a las políticas del Gobierno, mientras que el impacto sobre los servicios dependerá del alcance efectivo de la adhesión en cada sector.