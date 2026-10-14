Mayra Mendoza reivindicó su lealtad a Cristina Kirchner en medio de las tensiones del peronismo

Mayra Mendoza reivindicó su lealtad a Cristina Kirchner durante el aniversario de San Francisco Solano.

La legisladora reconoció las dificultades económicas de los vecinos y destacó la identidad de la comunidad.

Defendió obras realizadas en Quilmes, entre ellas el Natatorio Municipal y el Instituto de Formación Docente.

Mencionó las obras pendientes en los arroyos San Francisco y Las Piedras.

Sus declaraciones se produjeron en medio de las diferencias internas del peronismo entre sectores kirchneristas y el gobernador Axel Kicillof.

Mendoza respaldó a Cristina Kirchner y expresó su deseo de que pueda recuperar la libertad y volver a la Presidencia.

En un escenario atravesado por las diferencias internas del peronismo y las expectativas electorales de 2027, Mayra Mendoza aprovechó el aniversario de San Francisco Solano para ratificar su identificación política con Cristina Fernández de Kirchner. La legisladora bonaerense y ex intendenta de Quilmes defendió su manera de actuar en política, reivindicó su trayectoria y lanzó una frase que adquirió especial significado en medio de las disputas dentro del espacio: “Me van a criticar por leal”.

El mensaje fue pronunciado durante el acto por el 77° aniversario de la localidad, donde Mendoza combinó referencias a la situación económica de los vecinos, un balance de su gestión municipal y una defensa explícita de la ex presidenta. Aunque no mencionó directamente al gobernador Axel Kicillof, sus declaraciones se produjeron en un contexto de diferencias entre sectores del kirchnerismo y el mandatario bonaerense, especialmente por las perspectivas de construcción política y las candidaturas para 2027.

Durante su intervención, Mendoza reconoció las dificultades que atraviesa la población y aseguró que recibe de manera cotidiana mensajes y cartas de vecinos que expresan sus preocupaciones. Sin embargo, pidió que esa realidad no impidiera compartir la celebración de la localidad y destacó la identidad de su comunidad.

“Sé que estamos viviendo días recontra difíciles”, sostuvo, antes de convocar a los habitantes a disfrutar de un momento que consideró merecido. También reivindicó al pueblo trabajador de San Francisco Solano y llamó a sus habitantes a sentirse orgullosos del lugar en el que viven.

La defensa de su gestión en Quilmes

La legisladora dedicó una parte de su discurso a las obras realizadas durante su administración municipal y a la importancia de sostener proyectos que amplíen las oportunidades de la comunidad. Entre las iniciativas que mencionó se encuentran el Natatorio Municipal y el Instituto de Formación Docente, presentados como ejemplos de infraestructura y servicios destinados a los vecinos.

En ese marco, rechazó que los habitantes deban sentir vergüenza por su lugar de pertenencia y destacó el esfuerzo colectivo que permitió concretar esas obras. La reivindicación de la gestión estuvo acompañada por un compromiso de continuidad con las necesidades pendientes del distrito.

Mendoza aseguró que seguirá trabajando por Solano desde el lugar institucional que le corresponda y recordó el vínculo que mantiene con la localidad. Entre los proyectos que todavía deben avanzar, señaló las obras en los arroyos San Francisco y Las Piedras. Además, agradeció el acompañamiento recibido durante su trayectoria política y planteó la necesidad de continuar el camino iniciado en 2019.

Las referencias a la gestión local funcionaron como parte de un discurso que buscó vincular las obras públicas, la identidad territorial y la lealtad política con una misma línea de actuación.

La lealtad como mensaje político

El tramo de mayor contenido político llegó cuando Mendoza se refirió a las críticas que recibe por sus posicionamientos. La dirigente sostuvo que no está dispuesta a modificar sus declaraciones para ajustarse a lo que, según expresó, espera el poder.

“A mí me critican mucho, pero me critican porque no soy careta, porque no voy a decir algo que el poder quiere que diga”, afirmó. Luego insistió: “Me van a criticar por leal, me van a criticar por defender mi lugar”.

La frase se interpretó en el marco de las diferencias entre dirigentes que mantienen una identificación directa con Cristina Kirchner y sectores vinculados a Kicillof. No obstante, Mendoza no nombró al gobernador ni precisó que sus palabras estuvieran dirigidas a él, por lo que el alcance de esa referencia permanece sujeto a la lectura del escenario interno del peronismo.

El cierre de su intervención despejó cualquier duda sobre el destinatario de su respaldo político. Mendoza agradeció a Cristina Kirchner “por haber cambiado la realidad de millones de argentinos” y afirmó que prefiere recibir críticas por su lealtad antes que ser considerada una desagradecida.

Finalmente, expresó su deseo de que la ex presidenta pueda recuperar la libertad y volver a ejercer la Presidencia. “Vamos a trabajar para que pueda estar libre y para que Dios y la Virgen nos ayuden, y vuelva a ser nuestra presidenta”, manifestó.

El discurso dejó una definición pública de alineamiento con Cristina Kirchner en un momento en que el peronismo debate su conducción y sus perspectivas electorales. Sin formular un cuestionamiento explícito a Kicillof, Mendoza reafirmó su identidad política y puso la lealtad como eje de su posicionamiento.