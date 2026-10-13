Cavallo volvió a cuestionar el modelo económico de Javier Milei: alertó por el sobreajuste y la caída de la inversión

Domingo Cavallo volvió a cuestionar aspectos del programa económico del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo , al respaldar un informe que advierte sobre los costos del ajuste. En su blog personal, el exministro calificó de “excelente” el análisis de Jorge Vasconcelos, economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea.

El documento sostiene que el Gobierno puede corregir algunas de sus políticas sin abandonar el rumbo económico iniciado en diciembre de 2023. Entre los principales cuestionamientos, señala un posible “sobreajuste” derivado de la política monetaria restrictiva, que habría profundizado la caída del consumo y la inversión, especialmente en los sectores orientados al mercado interno.

Según las estimaciones de Vasconcelos, la contracción del consumo equivalió al 1,6% del PBI, mientras que la caída de la inversión representó un 2,5%. El economista distingue dos etapas del ajuste: una primera concentrada en el recorte del gasto público y otra posterior, marcada por el endurecimiento monetario. Durante esta segunda fase, afirma, la inversión retrocedió a un ritmo cercano al 10% anual.

No es la primera vez que Cavallo cuestiona el esquema económico de Milei. En publicaciones anteriores, el exministro señaló como una de las principales falencias de la gestión la falta de un horizonte monetario, financiero y cambiario definido. Sus críticas provocaron respuestas del Presidente, quien llegó a calificarlo de “chanta”.

Crédito caro y diferencias entre sectores El informe del Ieral advierte que las condiciones para crecer son desiguales entre las distintas actividades económicas. La minería y los hidrocarburos cuentan con un escenario más favorable porque dependen de la demanda internacional, pueden financiarse en dólares y acceden a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El agro también dispone de ventajas, entre ellas la reducción de las retenciones y mayores facilidades para importar insumos y exportar.