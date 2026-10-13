Santa Fe vuelve a recibir una competencia internacional: llega la Liga Evolución de Futsal

La capital provincial será sede de la Conmebol Liga Evolución de Futsal 2026-Zona Sur, que se disputará del 14 al 18 de octubre en el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe. El torneo reunirá a las selecciones mayores y sub 20 de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, en una nueva apuesta por consolidar la infraestructura de los Juegos Suramericanos y potenciar el turismo deportivo.

Un nuevo evento para la capital provincial

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezaron la presentación del certamen junto con Alberto “Nery” Pumpido, secretario general adjunto de Fútbol y director de Desarrollo de la Conmebol, y Fabián Teplitzky, responsable de Futsal de la AFA.

La competencia se desarrollará durante cinco jornadas en el estadio ubicado en la intersección de bulevar Raúl Tacca y Cristóbal Colón. Participarán los seleccionados de los cinco países de la Zona Sur, tanto en la categoría mayor como en la sub 20.

Durante el lanzamiento, Pullaro destacó las inversiones realizadas por la Provincia y los municipios para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y remarcó la importancia de mantener en funcionamiento los escenarios deportivos una vez finalizado el evento.

“Santa Fe se empieza a transformar en la capital del deporte”, sostuvo el mandatario, al subrayar que la llegada de nuevas competencias permite aprovechar la infraestructura construida y atraer visitantes de distintos puntos del país y de Sudamérica.

De los Juegos Suramericanos al turismo deportivo

El gobernador afirmó que los eventos deportivos forman parte de una estrategia para impulsar el crecimiento de Santa Fe y generar oportunidades para la economía local.

En ese sentido, destacó el impacto que pueden tener estas actividades sobre hoteles, restaurantes, comercios y emprendimientos, y señaló que durante el último fin de semana largo la provincia recibió alrededor de 400.000 turistas.

Pullaro también convocó a fortalecer la capacidad de organización y el trabajo conjunto entre los distintos sectores para atraer eventos de gran convocatoria. Según planteó, la realización de competencias masivas debe convertirse en una política de Estado que permita sostener la actividad durante todo el año.

Aunque los Juegos Suramericanos finalizaron hace poco más de dos semanas, el mandatario consideró que su legado continúa a través de nuevas propuestas deportivas. “La llama sigue encendida”, expresó.

Poletti y Pumpido destacaron el legado deportivo

Por su parte, Poletti sostuvo que la continuidad de las competencias en los escenarios construidos para los Juegos Suramericanos demuestra que la inversión comienza a dar resultados. El intendente valoró que Santa Fe vuelva a recibir un torneo internacional y afirmó que este tipo de acontecimientos contribuye al desarrollo de la ciudad.

Nery Pumpido, campeón del mundo con la Selección argentina en 1986, felicitó a las autoridades provinciales y municipales por la organización de los Juegos y alentó a continuar con la estrategia de crecimiento deportivo.

El exarquero consideró que la confianza en las propias capacidades y la planificación son fundamentales para que Santa Fe pueda consolidarse como una referencia deportiva a nivel nacional e internacional.

En la presentación también participaron funcionarios provinciales y municipales, legisladores y representantes del área de Deportes.

Una apuesta para mantener activa la infraestructura

La Liga Evolución de Futsal representa una nueva oportunidad para aprovechar el Estadio Invencible Santa Fe y prolongar el impacto de los Juegos Suramericanos más allá de su calendario original.

La intención es que los escenarios deportivos reciban nuevas competencias y encuentros de relevancia internacional, con el objetivo de fortalecer el deporte, promover el turismo y generar movimiento económico.

Con la llegada de las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, Santa Fe buscará consolidar su presencia en el circuito de grandes eventos y demostrar que la infraestructura construida puede convertirse en una herramienta de desarrollo sostenido para la provincia.