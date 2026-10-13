Se conoció la causa de muerte de RJ Mitte, el actor de Breaking Bad

La representante de RJ Mitte, reconocido por interpretar a Walter “Flynn” White Jr. en la serie Breaking Bad, confirmó que el actor murió por suicidio el lunes 12 de octubre, a los 34 años, en Brownsville, Texas. Sin embargo, las autoridades señalaron que la causa y la manera de la muerte continúan bajo investigación.

El Departamento de Policía de Brownsville recibió una llamada cerca de las 12.50, hora local, y encontró al intérprete sin vida en su domicilio. En un primer comunicado, las autoridades indicaron que todavía no se había determinado oficialmente la causa de la muerte.

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad RJ Mitte”, expresó su representante en un comunicado.

La trayectoria de RJ Mitte en Breaking Bad y su compromiso con la inclusión

Mitte alcanzó reconocimiento internacional por su papel de Walter White Jr., el hijo del protagonista de Breaking Bad, interpretado por Bryan Cranston. Participó en las cinco temporadas de la ficción creada por Vince Gilligan, que se emitió por AMC entre 2008 y 2013, y apareció en 56 de sus 62 episodios.

El actor había sido diagnosticado con parálisis cerebral durante su infancia, al igual que el personaje que interpretó en la serie. Su experiencia personal le permitió aportar autenticidad a la historia y convertirse en una figura comprometida con la representación de las personas con discapacidad.

“Partiendo de su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel y construyó una plataforma en torno a la concienciación sobre la discapacidad y la inclusión”, señaló su representante.

Además de su trabajo como actor, Mitte se desempeñó como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s. También presidió The Mitte Foundation, una organización dedicada a impulsar iniciativas filantrópicas y comunitarias.

The Mitte Cultural District, una institución vinculada a la promoción de las artes y la cultura, también lo recordó con un mensaje de despedida. Lo describió como un “querido amigo y dedicado defensor de las artes” y destacó que su compromiso con Brownsville permanecerá en la memoria de la comunidad.

“Fue un amigo, un socio y alguien que genuinamente creyó en el poder de las artes y la cultura para unir a las personas”, expresaron desde la institución.

Al momento de su muerte, el actor tenía varios proyectos en distintas etapas de producción y preproducción. También promocionaba Talking to Strangers, una película dirigida por Johnny Severin.

Bryan Cranston despidió a su compañero con un emotivo mensaje

La muerte de Mitte generó una profunda conmoción entre sus compañeros de Breaking Bad. Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, su padre en la ficción, publicó un extenso mensaje en redes sociales para recordarlo.

Cranston contó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, después de que fuera elegido para interpretar a Walter White Jr. En su homenaje, destacó la determinación con la que su compañero enfrentó los desafíos de su diagnóstico y el compromiso que mantuvo durante el rodaje.

“Nunca —jamás— permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, escribió.

El actor también expresó su dolor por la noticia y recordó que ambos habían estado intercambiando mensajes semanas antes de su muerte para organizar un almuerzo.

“No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sé que lo amé y disfruté plenamente estar con él durante todos esos años en la serie, y después de que el foco de Breaking Bad se apagara... Te voy a extrañar, hijo”, concluyó.

En su publicación, Cranston también alentó a quienes atraviesan una crisis emocional a buscar ayuda y comunicarse con los servicios de asistencia disponibles.

Dean Norris y Aaron Paul también lo recordaron

Otros integrantes del elenco de Breaking Bad compartieron mensajes para despedir a Mitte.

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader en la ficción, manifestó su tristeza y recordó el vínculo que había construido con el actor durante las grabaciones.

“Estoy destrozado. Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la ficción, siempre lo cuidé como a un chico joven en el set. Era un joven de buen corazón y se lo va a extrañar mucho. Esto es tan desgarrador, no puedo creerlo. Pienso en él y en su familia”, escribió.

Por su parte, Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, reconoció que la noticia lo había dejado sin palabras.

“Estoy destrozado por esta noticia. RJ, te quiero, amigo mío. Te vamos a extrañar. Y a quien esté leyendo esto: sepan que son amados y que no están solos. Recuérdenlo siempre”, expresó.

La partida de Mitte deja un recuerdo importante tanto por su trabajo en una de las series más reconocidas de la televisión como por su compromiso con la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

Dónde buscar ayuda en Argentina

Si vos o alguien cercano está atravesando una crisis emocional, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida al 135 (línea gratuita desde CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 y 0800-345-1435 desde otras zonas del país.