Cristina Kirchner evaluaría a Gerardo Zamora como alternativa presidencial para 2027 y desafiaría a Kicillof

Gerardo Zamora fue mencionado como una posible alternativa presidencial del kirchnerismo para 2027.

La hipótesis incluye una estrategia para ampliar la representación territorial más allá del AMBA.

El recorrido electoral de Scioli, Alberto Fernández y Massa fue utilizado para cuestionar las decisiones de candidaturas anteriores.

Una eventual postulación de Zamora podría abrir una disputa con Axel Kicillof por el liderazgo peronista.

El debate también abarca la renovación de la conducción y las políticas que el kirchnerismo propondría recuperar.

La candidatura de Zamora no fue confirmada por Cristina Kirchner ni por el ex gobernador de Santiago del Estero.

La posibilidad de que Gerardo Zamora se convierta en una opción presidencial del kirchnerismo para 2027 abrió una hipótesis sobre la futura disputa por el liderazgo del peronismo y la estrategia de Cristina Kirchner para definir una candidatura nacional. El planteo ubica al ex gobernador de Santiago del Estero como una eventual alternativa a Axel Kicillof, en un escenario marcado por las dificultades para construir una conducción capaz de reunir a los distintos sectores del espacio.

La posibilidad fue presentada como una interpretación política y no como una candidatura confirmada por sus protagonistas. Entre los argumentos expuestos para sostenerla aparecen los recursos económicos que Zamora podría aportar a una campaña, sus vínculos con sectores del fútbol argentino y sus relaciones con referentes del periodismo no identificado con el kirchnerismo. A esos factores se suma la hipótesis de que Cristina Kirchner buscaría dejar atrás la elección de candidatos provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La consigna atribuida a esa estrategia es terminar con las candidaturas de dirigentes porteños y bonaerenses. Bajo esa lectura, la eventual promoción de Zamora permitiría incorporar una figura con base política en el interior del país y ampliar el alcance territorial de una propuesta presidencial peronista.

Los antecedentes electorales y el peso de las decisiones de Cristina

La hipótesis se apoya también en una revisión de las candidaturas presidenciales del peronismo durante la última década. En 2015, Daniel Scioli fue el postulante del espacio y perdió frente a Mauricio Macri. Cuatro años después, Alberto Fernández encabezó la fórmula presidencial, con Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta, y en 2023 Sergio Massa fue el candidato del oficialismo, que terminó derrotado por Javier Milei.

Ese recorrido es utilizado para cuestionar la capacidad del kirchnerismo de definir postulantes competitivos y sostener una estrategia electoral que permita conservar o recuperar el poder. En esa interpretación, una nueva candidatura impulsada desde el núcleo de conducción del espacio podría volver a generar tensiones internas, especialmente si desplaza a dirigentes que aspiran a ocupar el primer lugar de la fórmula presidencial.

El análisis también incorporó las declaraciones atribuidas a Alberto Fernández sobre su relación con Cristina Kirchner durante la gestión que encabezó entre 2019 y 2023. La discusión volvió a poner en primer plano las responsabilidades por los resultados económicos y políticos de ese período.

En ese contexto, se mencionaron cifras de inflación, pobreza e indigencia atribuidas al gobierno de Fernández. Esos datos fueron utilizados para cuestionar el balance de aquella administración y reforzar la crítica a las decisiones tomadas por la conducción kirchnerista durante los procesos electorales anteriores.

Una eventual disputa con Kicillof

La posibilidad de que Zamora ingrese en la carrera presidencial también fue interpretada como una maniobra que podría complicar las aspiraciones de Kicillof. El gobernador bonaerense construye su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, con la intención de ampliar su presencia nacional y sumar dirigentes de distintas provincias.

En esa disputa, la aparición de una alternativa respaldada por Cristina Kirchner podría profundizar las diferencias dentro del peronismo. La tensión no se limitaría a la definición de una candidatura, sino que también involucraría el control de la estructura partidaria, la orientación política y la capacidad de representar a sectores sociales y territoriales diversos.

El escenario expone, además, una dificultad más amplia para la renovación de los liderazgos. La falta de una figura que reúna consensos suficientes aparece como uno de los desafíos centrales del peronismo, en momentos en que distintos referentes intentan posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

El debate sobre la identidad del kirchnerismo

La discusión también alcanzó el contenido de una eventual propuesta de regreso al poder. En ese punto, se cuestionó la posibilidad de que el kirchnerismo retome políticas asociadas con etapas anteriores, entre ellas la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, la Ley de Medios, las restricciones cambiarias, los controles de precios y una mayor emisión monetaria.

A esa enumeración se sumaron los distintos tipos de cambio diferenciados que rigieron durante anteriores administraciones, desde el dólar soja y el dólar Qatar hasta el dólar tarjeta, el dólar litio y otras variantes aplicadas a actividades específicas.

La discusión sobre Zamora, por lo tanto, excede el nombre de un posible candidato. También pone sobre la mesa las dificultades del peronismo para reorganizar su liderazgo, revisar su experiencia de gobierno y definir una identidad política frente al oficialismo de Milei. Por ahora, la eventual candidatura del ex gobernador santiagueño permanece en el terreno de las hipótesis y no constituye una decisión confirmada por Cristina Kirchner ni por el propio Zamora.