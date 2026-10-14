La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un 23,6% en lo que va del año

La inflación de septiembre fue del 1,9%, dos décimas por encima de agosto.

El IPC acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026.

La variación interanual alcanzó el 33,4%.

Los precios estacionales subieron un 2,9% y los regulados aumentaron un 2,3%.

Vivienda y servicios públicos lideraron las subas por divisiones, con un 3,1%.

Las proyecciones del mercado apuntan a una inflación mensual cercana al 1,8% para los próximos meses.

La inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% y llevó el incremento acumulado de los precios al 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación interanual alcanzó el 33,4%, mientras que el índice mensual registró una aceleración de dos décimas respecto de agosto, cuando había marcado un 1,7%.

El resultado se conoció este lunes a las 16 y coincidió con las previsiones predominantes del mercado, que anticipaban una suba cercana al 1,9%. Aunque el índice general volvió a aproximarse al 2% mensual, la evolución de los distintos componentes mostró comportamientos diferentes y permitió distinguir entre los aumentos vinculados con tarifas y productos estacionales y la dinámica de los precios subyacentes.

El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, registró un incremento del 1,7%, por debajo del nivel general y una décima menos que en agosto, cuando había alcanzado el 1,8%. En cambio, los precios estacionales aumentaron un 2,9%, mientras que los regulados avanzaron un 2,3%. Entre los factores que impulsaron las subas se encontraron las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los incrementos de verduras, tubérculos y legumbres.

Sergio González, jefe de la Oficina de Inversiones de Cohen Aliados Financieros, atribuyó la aceleración principalmente al comportamiento de los productos estacionales, que revirtieron la tendencia del mes anterior. Como ejemplo, señaló que en el Gran Buenos Aires el tomate aumentó un 34% y la cebolla un 25%. También destacó la incidencia de los servicios regulados, especialmente las tarifas energéticas y las prepagas.

Para González, el comportamiento de la inflación núcleo constituye una señal favorable porque la aceleración del índice general estuvo asociada a componentes volátiles y a las actualizaciones tarifarias, en lugar de responder a un aumento de la tendencia subyacente de los precios. Además, consideró que el resultado estaba contemplado en las cotizaciones del mercado de capitales y anticipó que las expectativas apuntaban a variaciones mensuales cercanas al 1,8% para los próximos meses.

Por su parte, Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, evaluó positivamente el dato, pese al avance desde el 1,7% de agosto. El analista resaltó que el resultado terminó por debajo de las estimaciones de varias consultoras y que la inflación núcleo reforzó la señal de moderación de los aumentos de fondo. Según su interpretación, la cifra permitió despejar parte de las preocupaciones que habían surgido semanas antes sobre la posibilidad de una aceleración más pronunciada.

Por divisiones, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas de septiembre, con un incremento del 3,1%. Educación se ubicó en segundo lugar, con un 3%. En contraste, Restaurantes y hoteles registró una variación del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado aumentó un 1,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división de mayor incidencia en la mayoría de las regiones, aunque en el Gran Buenos Aires predominaron los gastos relacionados con la vivienda y los servicios públicos. La evolución de los alimentos había concentrado la atención de las consultoras antes de la publicación, debido a su capacidad para influir sobre el resultado general.

La variación mensual también presentó diferencias geográficas. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional. El Noroeste y Cuyo alcanzaron el 1,9%, el Noreste marcó un 1,7% y la Patagonia presentó el incremento más bajo, con un 1,4%.

Las previsiones privadas habían mostrado un rango relativamente acotado. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicaba la mediana de las proyecciones en el 1,9%. C&T Asesores Económicos también había estimado esa cifra, mientras que Fundación Libertad y Progreso y Eco Go proyectaban un 2%. Equilibra, en tanto, calculaba una suba del 2,1%.

Las estimaciones previas también apuntaban a la presión de los alimentos y los productos estacionales. Fundación Libertad y Progreso había proyectado un aumento del 3,2% para alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que Equilibra anticipaba incrementos superiores al 4% para los componentes estacionales, con incidencia de las verduras y las prendas de vestir.

Con el resultado de septiembre, la evolución de los precios vuelve a quedar bajo observación de cara al último trimestre del año. Las actualizaciones tarifarias, los combustibles, el tipo de cambio, los alimentos y los factores estacionales serán variables relevantes para las próximas mediciones, mientras las expectativas del mercado se mantienen en torno a una inflación mensual cercana al 1,8%.