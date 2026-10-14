Broda advirtió que la “bazuca” de dólares del Gobierno tendría menos poder de fuego del anunciado

Miguel Ángel Broda estimó que el poder de fuego cambiario efectivo del Gobierno rondaría los 36.000 millones de dólares.

Bajo supuestos más exigentes, los recursos disponibles podrían alcanzar un máximo de 64.000 millones de dólares.

El volumen potencialmente dolarizable de pesos y deuda pública equivaldría a unos 183.475 millones de dólares.

La cobertura llegaría al 18% con recursos domésticos y al 31% al sumar la asistencia externa máxima estimada.

La dolarización privada habría acumulado cerca de 20.000 millones de dólares desde octubre de 2025.

Los vencimientos de deuda de 2027 y la incertidumbre financiera podrían exigir más repos, ventas de divisas y tasas de interés elevadas.

La capacidad del Gobierno para contener eventuales tensiones cambiarias podría ser más limitada de lo que sostiene el discurso oficial, según el diagnóstico del economista Miguel Ángel Broda. En su análisis, el consultor advierte que los recursos efectivamente disponibles para intervenir en el mercado de cambios serían inferiores a los anunciados, mientras que el volumen de pesos que potencialmente podría buscar cobertura en dólares alcanzaría una magnitud considerablemente mayor.

La evaluación se conoce en un escenario financiero más exigente para la Argentina. Entre el 7 de julio y el 6 de octubre, el riesgo país aumentó 173 puntos y llegó a 589. De acuerdo con el relevamiento de Broda sobre 15 países, solamente Ucrania registró un incremento superior durante ese período.

El economista también puso el foco en las necesidades de financiamiento previstas para 2027. El programa oficial contempla requerimientos por 24.900 millones de dólares para el Tesoro y otros 9.000 millones para el Banco Central. Sin embargo, el consultor considera que algunas de las fuentes que inicialmente se contemplaban para cubrir esas obligaciones se volvieron más costosas o inciertas, lo que podría reducir el margen de maniobra de las autoridades.

Una capacidad de intervención menor a la anunciada

El Gobierno sostiene que dispone de distintas herramientas para responder ante episodios de presión cambiaria. El presidente Javier Milei mencionó más de 20.000 millones de dólares acumulados, otros 20.000 millones correspondientes al swap con Estados Unidos, una cifra similar vinculada al acuerdo con China y una posición potencial de 15.000 millones de dólares en el mercado de futuros.

Broda, en cambio, elaboró una estimación más prudente sobre los recursos que podrían utilizarse efectivamente. Según su informe, el poder de fuego rondaría los 36.000 millones de dólares y podría alcanzar un máximo de 64.000 millones bajo supuestos más exigentes. Para llegar a ese escenario, sería necesario que continuara disponible la línea estadounidense durante 2027 y que pudieran utilizarse alrededor de 8.000 millones de dólares del swap con China.

La diferencia entre los anuncios oficiales y los cálculos del economista se relaciona con la disponibilidad efectiva de los instrumentos y las condiciones necesarias para acceder a ellos. Por eso, el monto potencial no equivale necesariamente a recursos líquidos que puedan destinarse de manera inmediata a contener una corrida cambiaria.

Los pesos que podrían buscar cobertura en dólares

Otro aspecto central del análisis es la dimensión de los recursos en moneda nacional que podrían transformarse en demanda de divisas. En lugar de considerar únicamente la base monetaria, Broda incorporó el agregado M3 privado y la deuda pública en pesos en manos del sector privado.

La suma representa, según sus estimaciones, un máximo teórico equivalente a unos 183.475 millones de dólares. Frente a ese volumen, los recursos domésticos disponibles cubrirían aproximadamente el 18%. Si se agregara el máximo de asistencia externa contemplado en el cálculo, la cobertura alcanzaría el 31%.

El informe aclara que esta comparación no significa que la totalidad de esos pesos vaya a convertirse en dólares al mismo tiempo. Se trata de una medida de exposición potencial que permite dimensionar la relación entre los recursos para responder a una tensión cambiaria y los activos que podrían buscar refugio en moneda extranjera.

Broda también señaló la continuidad de la dolarización privada. Según sus estimaciones, durante agosto alcanzó unos 2.600 millones de dólares y acumuló cerca de 20.000 millones desde octubre de 2025. Hasta el momento, explicó, el fenómeno se concentró principalmente en los flujos y buena parte de las divisas permaneció dentro del sistema financiero.

Los vencimientos y las exigencias de 2027

Las obligaciones en pesos agregan presión al panorama financiero. El Tesoro deberá afrontar vencimientos por 33,3 billones de pesos en noviembre y 36,6 billones en diciembre. Para 2027, el monto previsto asciende a 153,8 billones.

En ese contexto, una mayor incertidumbre electoral podría dificultar la renovación de la deuda, elevar su costo y reducir los plazos de financiamiento. Si además se encarecen o no se concretan las fuentes previstas, el Gobierno tendría menos margen para afrontar sus compromisos y responder a una eventual mayor demanda privada de dólares.

El economista no sostiene que la Argentina carezca de herramientas para atravesar 2027, sino que advierte sobre los límites de la cobertura disponible frente a las obligaciones y los riesgos potenciales. Entre las alternativas que podrían adquirir mayor relevancia mencionó la necesidad de recurrir a más operaciones de recompra o repos, incrementar las ventas de divisas del Banco Central al Tesoro y mantener tasas de interés más elevadas.