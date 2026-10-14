El mercado prevé un dólar más calmo a fin de año, pero anticipa presiones cambiarias para 2027

El REM proyecta un dólar de $1.614 para fines de este año y de $1.945 dentro de doce meses.

Los economistas elevaron sus previsiones cambiarias para el período preelectoral de 2027.

El encarecimiento del crédito internacional complica las alternativas de financiamiento del Gobierno.

Eco Go estima vencimientos de 2027 sin fuentes confirmadas por 9.300 millones de dólares, que podrían llegar a 23.000 millones.

Las compras minoristas de dólares alcanzaron los 2.853 millones en agosto y podrían aumentar ante una mayor incertidumbre.

La previsión de una caída del dólar superior a la inflación implicaría un abaratamiento del 5,3% de los precios argentinos medidos en divisas.

Las proyecciones sobre el dólar muestran un cambio de expectativas entre los principales bancos y consultoras: mientras los pronósticos apuntan a una cotización relativamente estable hasta diciembre, crece la preocupación por una eventual presión alcista en la antesala de las elecciones de 2027. El escenario combina una revisión a la baja del tipo de cambio esperado para el cierre de este año con mayores dudas sobre el financiamiento del Gobierno y su capacidad para responder a una demanda creciente de divisas.

La encuesta de expectativas de mercado (REM) que realiza mensualmente el Banco Central ubica al dólar en $1.614 para fines de este año, una cifra prácticamente alineada con la previsión incluida por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto. Sin embargo, para dentro de doce meses, los economistas proyectan una cotización de $1.945, más de un 5% por encima de la estimación oficial.

La diferencia entre ambos horizontes temporales constituye uno de los datos centrales del relevamiento. En los últimos sondeos, los especialistas corrigieron hacia abajo sus previsiones para diciembre, pero elevaron las correspondientes al período preelectoral de septiembre y octubre de 2027. Esa divergencia refleja una expectativa de tranquilidad relativa en el corto plazo, aunque con interrogantes sobre la evolución cambiaria a medida que se acerquen los comicios.

Las dudas sobre el financiamiento y la disponibilidad de dólares

El cambio de perspectiva coincide con el debate sobre la denominada “bazooka de dólares” que el presidente Javier Milei presenta como respaldo para enfrentar eventuales episodios de tensión cambiaria. Mientras el Gobierno sostiene que dispone de herramientas por unos 75.000 millones de dólares, distintos economistas cuestionan que la totalidad de esos recursos pueda utilizarse efectivamente.

A las dudas sobre la disponibilidad de divisas se suma el encarecimiento del financiamiento internacional. Con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense por encima del 5,20% y un riesgo país argentino cercano a los 600 puntos, una eventual colocación de deuda externa debería afrontar una tasa nominal anual superior al 11%, según las estimaciones planteadas en el texto.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, suspendió la emisión de un bono bajo legislación argentina destinado a inversores locales. Ese instrumento había llegado a colocarse a una tasa del 8%, pero las señales del mercado secundario indican que actualmente exigiría un rendimiento cercano al 11%.

El problema también aparece en las necesidades financieras previstas para 2027. La consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, estima que existen vencimientos por 9.300 millones de dólares sin fuentes confirmadas. El monto podría elevarse hasta los 23.000 millones si no se concretan las asistencias bilaterales previstas y no se realizan nuevas emisiones de deuda.

Dal Poggetto advierte que, ante esa situación, el Banco Central podría terminar vendiendo más divisas al Tesoro, lo que generaría una competencia entre las necesidades del Estado y la demanda del resto del mercado.

Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, también alertó sobre un escenario de recursos limitados. Si se utilizan dólares del Banco Central para afrontar compromisos financieros, quedarían menos reservas disponibles para moderar eventuales turbulencias cambiarias. Aumentar la deuda doméstica para compensar las compras de divisas tampoco aparece, en su análisis, como una solución óptima.

La dolarización vuelve a inquietar al mercado

Otro foco de preocupación es la posibilidad de que se repita el comportamiento observado antes de las elecciones legislativas del año pasado, cuando la dolarización superó el 40% de la base monetaria M2. En agosto, las compras de billetes estadounidenses por parte del público minorista alcanzaron los 2.853 millones de dólares dentro del sistema bancario.

El mercado teme que ese flujo pueda superar los 5.000 millones mensuales si se reproduce un episodio de demanda similar al de octubre del año pasado. Caputo, en cambio, confía en que la dolarización se modere durante 2027 a medida que la población perciba la fortaleza del programa económico.

Precios, dólar y competitividad

El REM también proyecta una dinámica inusual entre el tipo de cambio y los precios. Para los próximos doce meses, la cotización del dólar caería un 28%, mientras que la inflación acumulada sería del 21%. Si ambas previsiones se cumplieran, los precios argentinos medidos en dólares bajarían un 5,3%, un escenario que podría beneficiar a industriales preocupados por el retraso cambiario y la competencia importada.

El Gobierno mantiene una visión diferente y atribuye el fortalecimiento del peso a cambios estructurales en la generación de divisas, especialmente por el crecimiento de la producción petrolera. Como respaldo, señala que la cuenta corriente acumuló un superávit de 4.488 millones de dólares en los últimos doce meses.

La evolución de las próximas encuestas será determinante para observar si las expectativas cambiarias continúan divergiendo. Si aumentan las previsiones de devaluación sin que aparezcan nuevas fuentes de financiamiento, podría crecer la demanda de dólares y trasladarse presión a los precios, alterando también las proyecciones de inflación.