Ravier defendió las operaciones con oro del Banco Central y aseguró que dejaron una ganancia de US$ 2.500 millones

Adrián Ravier defendió las operaciones con oro y aseguró que dejaron una ganancia neta de US$ 2.505 millones.

El Gobierno sostiene que las coberturas buscaron proteger las reservas frente a una eventual caída del precio del metal.

La AGN calculó pérdidas por US$ 1.023 millones en los contratos financieros y las primas de opciones.

El organismo auditor diferenció el resultado de los derivados de la revalorización contable de las tenencias de oro.

Ravier rechazó que las operaciones fueran especulativas y afirmó que mecanismos similares se utilizaron en administraciones anteriores.

El vocero no identificó a la empresa que contrató la cobertura y cuestionó las motivaciones políticas atribuidas a la conducción de la AGN.

La controversia por las operaciones financieras realizadas con parte de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno y la Auditoría General de la Nación (AGN). El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a respaldar la estrategia de la autoridad monetaria y sostuvo que, pese a las pérdidas registradas en los contratos de cobertura, el resultado global de las operaciones durante 2025 fue positivo en más de US$ 2.500 millones.

Durante su conferencia de prensa semanal, el funcionario cuestionó las observaciones formuladas por el organismo auditor y defendió la decisión de utilizar instrumentos financieros para proteger una parte de las reservas frente a las fluctuaciones del precio internacional del metal precioso. Según su explicación, la evaluación no debe limitarse al resultado negativo de los contratos, sino que también debe contemplar la revalorización que experimentó el oro durante el período analizado.

Ravier indicó que la suba de la cotización generó una ganancia de aproximadamente US$ 3.500 millones en el valor del activo, mientras que las operaciones de cobertura representaron un costo cercano a los US$ 1.000 millones. A partir de esa combinación, el Banco Central calculó un saldo neto favorable de US$ 2.505 millones. El portavoz remarcó, además, que el oro representa alrededor del 20% de las reservas internacionales, por lo que consideró que su protección constituye un aspecto relevante para el respaldo de la moneda.

Para explicar el funcionamiento de los contratos, Ravier recurrió a una comparación con los seguros de automóviles. Señaló que contratar una cobertura implica asumir un costo que puede parecer innecesario si finalmente no ocurre el acontecimiento frente al cual se buscaba protección. En ese sentido, sostuvo que el resultado negativo de los instrumentos financieros no demuestra por sí mismo que la decisión haya sido equivocada, ya que su finalidad era reducir la exposición del Banco Central ante una eventual caída del precio del oro.

El funcionario atribuyó el costo de la cobertura al incremento superior al 60% que registró el metal durante el período considerado. Según planteó, esa evolución no podía conocerse con certeza cuando se tomaron las decisiones financieras. Por eso, cuestionó las evaluaciones realizadas con posterioridad, cuando ya se conoce el comportamiento que tuvo la cotización internacional.

La principal diferencia con la AGN radica, precisamente, en la forma de contabilizar los resultados. El organismo auditor informó una pérdida de US$ 1.023 millones vinculada con los contratos financieros, compuesta por unos US$ 960 millones correspondientes a esos instrumentos y otros US$ 62,8 millones por primas de opciones. También identificó una mejora patrimonial superior a los ocho billones de pesos por la revaluación de las tenencias de oro, pero consideró que ese incremento debía distinguirse del resultado de los derivados.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, cuestionó la estrategia y sostuvo que el Banco Central se equivocó en el cálculo. La discusión también alcanzó la naturaleza de las operaciones: mientras desde el organismo auditor se plantearon objeciones sobre el uso de derivados vinculados con el oro, Ravier rechazó que la cobertura pudiera calificarse como una maniobra especulativa. A su entender, ambas definiciones resultan contradictorias, porque protegerse frente a una eventual variación de precios supone precisamente evitar una apuesta sobre su evolución.

El vocero agregó que mecanismos similares fueron utilizados por administraciones anteriores del Banco Central y recordó que la entidad emplea este tipo de instrumentos desde 2007. También afirmó que los estados contables correspondientes a 2025 no recibieron objeciones de los auditores externos. En paralelo, vinculó la discusión con el proceso de recomposición patrimonial que, según expresó, lleva adelante la autoridad monetaria desde el desequilibrio que presentaba su balance a diciembre de 2023.

Sin embargo, durante la conferencia quedó pendiente una cuestión vinculada con la identificación de la contraparte de las operaciones. Consultado sobre la empresa que contrató la cobertura, Ravier respondió que no tenía ese dato. El funcionario también acusó a la conducción de la AGN de intentar desprestigiar al Banco Central por motivos políticos, profundizando el enfrentamiento entre ambas instituciones.

La controversia, por lo tanto, no se limita a determinar cuánto ganó o perdió el Banco Central con los contratos. El eje de la discusión pasa por establecer si el resultado de esos instrumentos debe analizarse por separado o como parte de una estrategia integral de administración de las reservas. Mientras el Gobierno defiende el saldo neto positivo, las observaciones de la AGN mantienen abierto el debate sobre los criterios utilizados para evaluar las operaciones financieras con oro.