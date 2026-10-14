Murió Jorge “Locomotora” Castro, uno de los más grandes boxeadores argentinos de todos los tiempos

Resumen

Jorge Fernando “Locomotora” Castro murió este miércoles 14 de octubre, a los 59 años, luego de descompensarse en un bingo de Morón, provincia de Buenos Aires.

Fue uno de los grandes boxeadores argentinos de todos los tiempos y campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo en 1994.

Su histórica victoria ante el estadounidense John David Jackson, cuando parecía completamente derrotado, quedó entre las mayores hazañas del boxeo mundial.

A lo largo de su extraordinaria trayectoria enfrentó a figuras internacionales y se convirtió en uno de los deportistas más populares de la Argentina.

Su vida estuvo marcada por las grandes victorias, las adversidades personales y un espíritu de lucha que también trasladó a sus actividades solidarias.

El boxeo argentino está de luto. Jorge Fernando “Roña” Castro, también conocido como “Locomotora”, falleció este miércoles a los 59 años, dejando atrás una historia deportiva extraordinaria que lo ubica entre los grandes campeones que tuvo nuestro país.

Según las primeras informaciones, el exboxeador se encontraba en el Bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires, cuando sufrió una descompensación. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, se confirmó su fallecimiento.

Las causas de su muerte todavía no fueron establecidas oficialmente, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar qué ocurrió.

Un campeón que hizo historia

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, Castro tuvo una infancia difícil y encontró en el boxeo el camino para transformar su vida.

Su extraordinaria fortaleza física, su resistencia al castigo y una voluntad inquebrantable lo convirtieron en un peleador temido y respetado.

No fue solamente un campeón mundial. Fue uno de esos boxeadores capaces de levantar a millones de argentinos frente a un televisor, porque sus peleas tenían emoción, dramatismo y una cuota permanente de imprevisibilidad.

El 12 de agosto de 1994 alcanzó la gloria al derrotar al estadounidense Reggie Johnson, en Tucumán, y conquistar el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Defendió exitosamente aquella corona en cuatro oportunidades, consolidando su lugar entre los grandes nombres del pugilismo nacional.

La pelea que lo convirtió en leyenda

Si existe una noche que resume la extraordinaria personalidad deportiva de Jorge Castro, fue la del 10 de diciembre de 1994, cuando enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México.

Aquella pelea quedó grabada para siempre en la historia del boxeo.

Castro estaba siendo ampliamente superado. Había recibido un durísimo castigo, tenía uno de sus ojos prácticamente cerrado y todo indicaba que perdería el combate.

Sin embargo, cuando parecía que no quedaban posibilidades de recuperación, apareció lo imposible.

En el noveno asalto conectó un formidable golpe de izquierda que derribó a Jackson y dio vuelta una pelea que parecía definitivamente perdida.

La espectacular remontada recorrió el mundo y fue reconocida por la prestigiosa revista especializada The Ring, que distinguió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994.

Esa noche, el “Roña” demostró que en el boxeo, como en la vida, nunca hay que darse por vencido.

Entre los grandes del boxeo argentino

La Argentina tuvo campeones extraordinarios como Carlos Monzón, Nicolino Locche, Pascual Pérez, Víctor Galíndez, Santos Laciar y Sergio Víctor Palma.

Jorge Castro merece ocupar un lugar destacado dentro de esa rica historia deportiva.

No solamente por haber conquistado un título mundial, sino también por la enorme cantidad de combates que protagonizó, la calidad de sus adversarios y su capacidad para recuperarse de situaciones que parecían irreversibles.

Enfrentó a figuras de la talla de Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán, entre otros grandes protagonistas del boxeo internacional.

Su estilo no se caracterizaba por la elegancia técnica de otros campeones, sino por algo igualmente valioso: una resistencia excepcional, una pegada formidable y un corazón que parecía no conocer límites.

También le ganó una batalla a la muerte

En junio de 2005, Castro protagonizó un gravísimo accidente automovilístico en Puerto Madero, Buenos Aires.

Las heridas sufridas lo dejaron internado en estado crítico y permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich.

Muchos temieron por su vida.

Pero, una vez más, el campeón consiguió recuperarse.

Contra todos los pronósticos, volvió a caminar, recuperó su vida cotidiana y hasta regresó al cuadrilátero.

Su última pelea profesional fue en enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico al colombiano José Luis Herrera, en Mar del Plata.

Aquella recuperación terminó de consolidar su imagen de luchador incansable.

Un hombre que nunca olvidó sus orígenes

Después de retirarse, Castro mantuvo una fuerte vinculación con los sectores más humildes.

Impulsó actividades solidarias, colaboró con comedores comunitarios y buscó ayudar a personas que atravesaban dificultades económicas.

En 2020 había abierto un gimnasio en Temperley, pero durante la pandemia decidió transformar parte de aquel proyecto en un espacio de asistencia alimentaria.

El hombre que había conocido la pobreza durante su infancia nunca olvidó lo que significaba necesitar ayuda.

En sus últimos tiempos residía en Morón y continuaba vinculado a iniciativas comunitarias.

Su personalidad frontal, su manera directa de hablar y su cercanía con la gente lo habían convertido en un personaje querido mucho más allá del mundo del deporte.

Se fue un campeón, nació una leyenda eterna

La muerte de Jorge “Locomotora” Castro representa una enorme pérdida para el deporte argentino.

Su historia es la de un hombre que conoció la pobreza, alcanzó la gloria mundial, sufrió derrotas, atravesó situaciones dramáticas y siempre encontró fuerzas para volver a levantarse.

Fue uno de los grandes boxeadores argentinos de todos los tiempos, pero también uno de los ejemplos más contundentes de coraje, perseverancia y superación personal.

Los títulos mundiales quedan en los libros. Las estadísticas permanecen en los registros deportivos. Pero hay campeones que consiguen algo mucho más importante: quedarse para siempre en la memoria y en el corazón de la gente.

Jorge Castro fue uno de ellos.

El “Roña” se fue a los 59 años. Su leyenda, en cambio, seguirá viviendo cada vez que alguien recuerde aquella noche inolvidable en la que, cuando todo parecía perdido, encontró un golpe para cambiar la historia.