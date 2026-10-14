Se viene una nueva Corte Suprema en Santa Fe: tres cambios clave y una posible candidatura política

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe atraviesa una etapa decisiva que terminará de modificar su integración antes de finalizar 2026. La salida de Roberto Falistocco, prevista para la última parte de noviembre, se sumará a los recambios ya concretados y a la futura salida de Rafael Gutiérrez, en un proceso que renovará a más de la mitad de los integrantes del máximo tribunal provincial.

Falistocco prepara su retiro después de 35 años

Roberto Falistocco concretará su alejamiento de la Corte entre el 20 y el 25 de noviembre. Antes de formalizar su salida, terminará los trámites administrativos correspondientes a su jubilación y revisará el volumen de trabajo pendiente.

El magistrado había anticipado su decisión de retirarse en noviembre de 2026, una vez consolidados algunos de los principales objetivos de su gestión, entre ellos la reforma del fuero Laboral.

Al dejar el cargo, habrá completado 35 años en el máximo tribunal y siete períodos como presidente. Durante su trayectoria, destacó avances como la implementación del expediente digital y la incorporación de procedimientos orales y públicos en los fueros Civil y Penal, herramientas que contribuyeron a mejorar la transparencia y agilizar los procesos judiciales.

También valoró la incorporación de peritos médicos oficiales a partir de la reforma del Código Procesal Laboral. Sin embargo, advirtió que la cantidad de jueces disponibles resulta insuficiente frente al creciente volumen de causas que debe atender la Justicia santafesina.

Su balance general sobre el funcionamiento del sistema judicial fue positivo, aunque reconoció los desafíos que todavía enfrenta el servicio de justicia.

Los nombres que redefinen el máximo tribunal

La renovación de la Corte ya comenzó con la incorporación de Diego Maciel, quien asumió en septiembre en reemplazo de Eduardo Spuler, tras su jubilación.

El proceso continuará con la llegada de Jorgelina Genghini, que ocupará el lugar de Falistocco, y de Aldo Alurralde, previsto como reemplazante de Rafael Gutiérrez, actual presidente del tribunal.

Gutiérrez anticipó meses atrás que también dejará su cargo hacia fines de 2026, lo que abrirá una nueva etapa en la conducción de la Justicia provincial.

La reconfiguración se apoya, además, en las designaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en febrero de 2025. En aquella oportunidad recibieron el aval parlamentario Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

Sus incorporaciones permitieron cubrir las vacantes dejadas por Mario Netri, quien se retiró en diciembre de 2024, y María Angélica Gastaldi, que dejó el tribunal en abril de 2025. También se completó la integración ampliada de siete miembros, establecida por la reforma judicial.

La nueva Constitución y los cambios en la Justicia

La renovación de los integrantes de la Corte coincide con las modificaciones institucionales introducidas por la nueva Constitución de Santa Fe.

Entre los cambios se encuentra el establecimiento de un límite obligatorio de 75 años para la permanencia de los magistrados, una disposición que repercute directamente en la composición futura del Poder Judicial.

Con las salidas programadas y las incorporaciones previstas, el Gobierno provincial avanzará en la conformación de un máximo tribunal con una integración sustancialmente renovada. El proceso también abre interrogantes sobre el perfil de la nueva conducción y las prioridades que tendrá la Justicia santafesina en los próximos años.

Gutiérrez analiza su futuro político

La salida de Rafael Gutiérrez no solo tendrá consecuencias en el ámbito judicial. El actual presidente de la Corte también dejó abierta la posibilidad de incorporarse a la política partidaria y competir por una banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El magistrado reconoció que existen conversaciones y especulaciones sobre un eventual lugar en la lista del peronismo para las próximas elecciones provinciales. En ese contexto, sostuvo que, si finalmente se presenta como candidato, su compromiso estará con la ley, la Constitución y los trabajadores.

La posibilidad no resulta completamente inesperada dentro del escenario político santafesino. En 2018, Gutiérrez ya había reconocido que recibió ofrecimientos para competir por la Gobernación en representación del justicialismo.

Ahora, su eventual desembarco electoral vuelve a instalarse en las conversaciones de la Casa Gris, los tribunales y el peronismo provincial.

Una etapa de transformación institucional

Con la salida de Falistocco, el retiro anunciado de Gutiérrez y los cambios que ya se concretaron, la Corte Suprema de Santa Fe se encamina a cerrar 2026 con una composición renovada.

El recambio se produce en paralelo a una reforma constitucional que modificó las reglas de funcionamiento y permanencia de los magistrados, y en un contexto en el que la Justicia enfrenta el desafío de agilizar los procesos y responder a una creciente demanda de servicios.

La renovación de más de la mitad de sus integrantes marcará un punto de inflexión para el máximo tribunal y abrirá una nueva etapa en la organización judicial de la provincia.