Diabetes tipo 2: cómo consumir fibra antes que otros alimentos ayuda a controlar los niveles de glucosa

En un plato que combina vegetales, proteínas y papa, muchas personas suelen empezar por los carbohidratos. Sin embargo, para quienes tienen diabetes tipo 2, modificar el orden en que consumen los alimentos puede ayudar a moderar el aumento de la glucosa en sangre después de comer.

Esta estrategia se conoce como pauta de fibra primero o secuenciación de las comidas. Consiste en comenzar por los vegetales y otros alimentos ricos en fibra, continuar con las proteínas y dejar los carbohidratos para el final, sin eliminar ningún grupo alimentario.

Según explicó Tegan Bissell, dietista registrada y educadora certificada en diabetes, en una publicación de Cleveland Clinic, este orden puede contribuir a mantener los niveles de glucosa más controlados después de las comidas.

Por qué el orden de los alimentos puede influir en la glucosa

El fundamento de esta estrategia está relacionado con el papel de la fibra durante la digestión. Aunque forma parte de los carbohidratos, el organismo no la descompone de la misma manera que a otros hidratos de carbono.

Los alimentos ricos en fibra pueden hacer más lento el proceso digestivo y favorecer que el azúcar llegue a la sangre de manera más gradual. De esta forma, la estrategia podría ayudar a reducir los aumentos bruscos de glucosa después de una comida.

La secuenciación propone aprovechar ese efecto mediante un cambio sencillo: comenzar por la fibra, seguir con las proteínas y consumir los carbohidratos al final.

Por ejemplo, si un plato contiene brócoli, pollo y papa, la recomendación consiste en comer primero el brócoli, continuar con el pollo y dejar la papa para el final. El objetivo no es modificar necesariamente los ingredientes de la comida, sino cambiar el orden en que se consumen.

La fibra y las proteínas también pueden aumentar la saciedad

Otro de los beneficios potenciales de esta pauta es su relación con la saciedad, es decir, la sensación de estar satisfecho después de comer.

Según Bissell, la fibra y las proteínas pueden ayudar a prolongar la sensación de saciedad. Por eso, cuando llega el momento de consumir los carbohidratos, algunas personas podrían sentirse satisfechas con una porción menor.

Sin embargo, este efecto no está garantizado y puede variar según las necesidades y características de cada persona.

El agua también cumple una función importante. La especialista explicó que puede combinarse con la fibra soluble, un tipo de fibra que se mezcla con el agua y forma una sustancia espesa durante la digestión. Este proceso puede contribuir a ralentizar la absorción del azúcar y favorecer la sensación de saciedad.

Cómo incorporar esta estrategia a la alimentación diaria

La pauta de fibra primero puede combinarse con el método del plato para la diabetes, una herramienta que permite organizar las comidas a partir de tres componentes principales:

Vegetales sin almidón: como brócoli, espinaca, lechuga y otras verduras.

Proteínas magras: como pollo, pescado, huevos y otras fuentes de proteínas adecuadas para cada persona.

Carbohidratos: como papa, arroz, pastas y otros alimentos que aportan hidratos de carbono.

La secuenciación puede incorporarse a esta distribución como una herramienta adicional, sin necesidad de diseñar un plan alimentario completamente diferente.

Además, asegurar un aporte adecuado de fibra es importante para la alimentación cotidiana. El artículo señala que muchas personas adultas en Estados Unidos consumen aproximadamente la mitad de la fibra que necesitan, lo que pone de relieve la importancia de prestar atención a este nutriente.

La cantidad de fibra debe adaptarse a cada persona

Aunque incorporar alimentos ricos en fibra puede ofrecer beneficios, las necesidades nutricionales varían según el estado de salud y las características individuales.

Por eso, las personas con diabetes tipo 2 pueden consultar con un médico o un nutricionista para determinar qué cantidad de fibra resulta adecuada y cómo distribuirla a lo largo del día.

Esta recomendación es especialmente importante en quienes tienen afecciones intestinales que requieren ajustes en la alimentación, ya que en algunos casos puede ser necesario modificar el consumo de fibra.

En definitiva, comenzar las comidas por los vegetales ricos en fibra, continuar con las proteínas y dejar los carbohidratos para el final puede ser una estrategia complementaria para moderar la respuesta de la glucosa. No obstante, no reemplaza el tratamiento de la diabetes, el seguimiento médico ni un plan de alimentación adaptado a las necesidades de cada persona.