Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, habló sobre cómo le influyen los comentarios negativos en redes sociales

Taína Gravier, la hija menor de la reconocida modelo internacional Valeria Mazza y del empresario Alejandro Gravier, habló sobre las dificultades que atravesó durante su crecimiento por la exposición pública. Durante su participación en el streaming Los Sáez, la joven se refirió a los comentarios negativos que recibió en las redes sociales y al papel fundamental que tuvo su familia para ayudarla a sobrellevar esas situaciones.

Taína Gravier recordó cómo la afectaron las críticas en las redes sociales

Durante la charla, Taína contó que comenzó a recibir mensajes agresivos cuando todavía era muy chica. Según explicó, se trataba de comentarios cargados de odio que le resultaban difíciles de comprender y afrontar a una edad tan temprana.

“De chica llegaban los comentarios de hate, un nivel de odio muy raro y muy fuerte”, recordó al hablar sobre sus primeras experiencias con las críticas en internet.

Frente a esa situación, Valeria Mazza tomó una actitud protectora y procuró que su hija no estuviera expuesta constantemente a esos mensajes. La modelo buscó poner límites para cuidar su bienestar emocional y evitar que las opiniones ajenas afectaran su autoestima.

“Mamá no me dejaba leer mucho. Mamá era tipo ‘no, no leas’, siempre me puso un freno”, contó Taína sobre la manera en que su mamá la acompañó durante su infancia.

El impacto de su paso por La Voz España

La joven también identificó un momento puntual en el que tomó verdadera dimensión de la repercusión que podía generar su exposición mediática. Según relató, fue después de su participación en La Voz España cuando sintió con mayor intensidad el peso de las opiniones del público.

“Fue después de La Voz España, ahí fue la primera vez que sentí como una golpiza”, expresó al recordar aquella experiencia.

Con el paso del tiempo, Taína fue desarrollando nuevas herramientas para afrontar las críticas y relacionarse con las redes sociales desde otro