Quién es Josefina Lynch, la mujer señalada como la tercera en discordia entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Josefina Lynch, cantante y expareja de Joaquín Levinton, quedó en el centro de las versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, anunciada apenas 27 días después del casamiento de la pareja. Según contó Karina Iavícoli en LAM (América TV), la joven habría tenido un vínculo con el músico que provocó un fuerte conflicto con la conductora.

De acuerdo con el relato de la periodista, la situación se habría desencadenado después de que Prandi encontrara mensajes de tono subido entre Ortega y Lynch. El episodio habría ocurrido el viernes previo a que se hiciera pública la ruptura, cuando la modelo decidió confrontar a su pareja.

“Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, aseguró Iavícoli al reconstruir los hechos.

La panelista también relató que Prandi le habría cuestionado al cantante la situación, ya que, según su versión, era algo que previamente le había manifestado que le molestaba. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, contó.

Las fotos que habrían desatado la polémica

Otro de los puntos mencionados por Iavícoli fueron las imágenes que Lynch habría publicado en sus redes sociales desde el estudio de grabación de Ortega. Según la periodista, las fotografías llamaron la atención por su contenido y posteriormente fueron eliminadas.

“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, afirmó la panelista.

Además, sostuvo que los encuentros entre el cantante y Lynch habrían continuado durante el fin de semana, pese a la discusión que habría mantenido con Prandi. Según su reconstrucción, esa situación habría profundizado la crisis y derivado en la decisión de la conductora de ponerle fin a la convivencia.

“A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó Iavícoli.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión difundida por la periodista y no fueron confirmadas públicamente por los protagonistas.

El vínculo con Joaquín Levinton y la relación con Ana Paula Dutil

Durante las emisiones de LAM y SQP (América TV), también se hizo referencia a la trayectoria personal de Lynch. La cantante fue pareja de Joaquín Levinton, líder de Turf, y ese vínculo volvió a mencionarse a raíz de la repercusión que generó su nombre.

En ese contexto, Iavícoli trazó una comparación entre la joven y Prandi. “Ella es como una Julieta Prandi en joven”, comentó la panelista, antes de recordar su relación anterior con el músico.

La periodista también señaló una posible conexión con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, cuyo nombre había aparecido en las versiones sobre la crisis matrimonial. “El problema no es si pagaba o no, sino que otra vez está metida Ana Paula”, sostuvo, al referirse a las circunstancias que rodearon las distintas versiones sobre la separación.

La otra mujer mencionada en los rumores

Antes de que el nombre de Lynch cobrara protagonismo, también habían circulado versiones sobre Mariana Marx, escritora y amiga de Dutil. Según se informó, Marx había asistido al estudio de grabación de Ortega para trabajar en la producción de un audiolibro.

Sin embargo, Iavícoli diferenció ambos episodios y aclaró que, según la información que había recibido, la discusión entre Prandi y Ortega no habría ocurrido en presencia de Marx.

En el programa LAM, el equipo intentó comunicarse con Lynch para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo una respuesta. En paralelo, algunas de sus publicaciones en Instagram generaron comentarios y fueron interpretadas por usuarios como posibles indirectas, aunque no hubo una confirmación de que estuvieran relacionadas con la polémica.

Por ahora, ni Emanuel Ortega ni Josefina Lynch realizaron declaraciones públicas que confirmen o desmientan las versiones difundidas. Mientras tanto, la separación de Prandi y Ortega continúa generando repercusiones, a menos de un mes de su casamiento.