Franco Mastantuono sufrió una fractura en la mano y fue operado con éxito

Franco Mastantuono sufrió una lesión durante la derrota por 2-1 de la Fiorentina ante el Genoa y debió ser operado por una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Pese al inconveniente físico, el parte médico del club llevó tranquilidad sobre su evolución y su disponibilidad para los próximos compromisos.

El futbolista argentino sufrió un fuerte traumatismo durante el encuentro disputado en el estadio Luigi Ferraris, en el que completó los 90 minutos. Tras los estudios correspondientes, se determinó que debía someterse a una intervención quirúrgica.

El parte médico de Franco Mastantuono

A través de sus canales oficiales, la Fiorentina informó que el atacante fue sometido a una intervención ambulatoria para reducir y fijar la fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda.

Según comunicó la institución italiana, el procedimiento se desarrolló con éxito y el jugador podrá reincorporarse de inmediato a los entrenamientos junto al resto del plantel.

De esta manera, el cuerpo médico descartó la necesidad de un período prolongado de inactividad y confirmó que Mastantuono estará disponible para el próximo compromiso del equipo frente al Como, por la séptima fecha del campeonato italiano.

El presente de Mastantuono en la Fiorentina

Más allá del contratiempo físico, el argentino busca consolidarse en el conjunto dirigido por Paolo Vanoli. Hasta el momento, registra tres goles en ocho presentaciones, una estadística que refleja su aporte ofensivo al equipo.

Además, el joven futbolista viene de tener participación con la Selección Argentina durante la fecha FIFA, en la que sumó minutos en los amistosos y convirtió su primer gol con la camiseta albiceleste frente a Burkina Faso.

Con la operación ya realizada y sin una baja prolongada prevista, Mastantuono apunta a continuar su evolución futbolística y mantenerse a disposición de la Fiorentina para los próximos desafíos de la temporada.