¿Se aleja de Boca? La confesión de Dybala sobre el final de su carrera

El futuro de Paulo Dybala volvió a generar repercusiones en el mundo Boca. En la previa de un compromiso clave por la Champions League, el delantero argentino se refirió a su futuro profesional y dejó en claro su deseo de terminar su carrera en Italia, con la Roma, lo que enfría las expectativas de los hinchas xeneizes que sueñan con verlo jugar en La Bombonera.

En una entrevista con el sitio oficial de la UEFA, el cordobés de 32 años destacó su experiencia en el fútbol italiano y el vínculo que construyó con el país. “Nunca imaginé que tendría una carrera como esta aquí. Este país me recibió con los brazos abiertos, su gente me ayudó a crecer como persona y como futbolista”, expresó.

Además, al ser consultado sobre sus próximos pasos, Dybala fue contundente: “Espero que pueda haber un final en Italia. ¿Dónde? En Roma y con Roma, pero es pronto para hablar de ello ahora”.

Un futuro que se aleja de Boca

Las declaraciones del atacante llegan después de un mercado de pases en el que su nombre estuvo vinculado con Boca. La posibilidad de que quedara libre había alimentado las especulaciones sobre un eventual regreso al fútbol argentino, especialmente por las muestras de simpatía que el futbolista manifestó en distintas oportunidades hacia el club de la Ribera y los rumores sobre contactos con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Sin embargo, Dybala terminó renovando su contrato con la Roma hasta junio de 2027. Su continuidad en el conjunto italiano y sus recientes palabras parecen alejar, al menos por ahora, la posibilidad de una llegada al equipo azul y oro.

Una carrera consolidada en Italia

La trayectoria de Dybala en el fútbol italiano comenzó en la temporada 2012/13, cuando llegó al Palermo procedente de Instituto. Allí convirtió 21 goles en 93 partidos, números que le permitieron dar el salto a la Juventus.

En el conjunto de Turín disputó siete temporadas, con un balance de 115 tantos en 293 encuentros. Posteriormente, en 2022, se incorporó a la Roma, donde se convirtió en una de las principales figuras del equipo y acumuló 45 goles en 147 presentaciones.

Actualmente, el conjunto romano se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Champions League frente al Real Madrid. En la previa del encuentro, Dybala destacó el esfuerzo realizado por el equipo y la importancia del apoyo de sus hinchas.

“La temporada pasada lo dimos todo. Nos llenó de alegría y también de orgullo. Será duro, nos enfrentamos a algunos de los equipos más exitosos del mundo, pero con el apoyo de nuestra afición tendremos un plus”, señaló el delantero.

Mientras continúa su carrera en Europa, sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa una incógnita para los hinchas argentinos: si en algún momento Dybala decidirá regresar al país para vestir la camiseta de Boca o si, como anticipó, elegirá despedirse del fútbol en Italia.