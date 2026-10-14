Escándalo en la FIFA: revelan un sueldo no declarado de Infantino y gastos millonarios

Una investigación publicada por el diario británico The Times volvió a poner bajo la lupa a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, tras revelar que habría recibido 1,76 millones de dólares adicionales en 2024 a través de una empresa vinculada a la organización del Mundial 2026. Según el informe, esos pagos no fueron incluidos en el reporte público de remuneraciones de la entidad.

La información surge de documentos fiscales presentados ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por FWC2026 US Inc., la sociedad creada para gestionar aspectos organizativos de la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

El informe anual de la FIFA consignó que Infantino había percibido 4,274 millones de francos suizos durante 2024. Sin embargo, la documentación estadounidense registró otros 1,76 millones de dólares en compensaciones abonadas por la empresa organizadora.

Los pagos y la residencia de lujo en Miami

Uno de los puntos que más llamó la atención de la investigación es el destino de una parte de los fondos. Según The Times, 626.229 dólares fueron registrados como otras compensaciones sujetas a declaración y estarían vinculados al alquiler de una residencia frente al mar en Sunset Islands, una exclusiva zona de Miami Beach.

El medio británico también señaló que podrían haberse realizado pagos similares o incluso superiores durante 2025 y 2026, aunque esos montos no fueron detallados de manera definitiva en la información publicada.

Las revelaciones reavivaron el debate sobre la transparencia financiera de la FIFA, que desde 2016 asumió el compromiso de publicar las remuneraciones de sus principales autoridades.

La respuesta de la FIFA ante las acusaciones

La polémica gira en torno a la posible falta de transparencia en la declaración de los ingresos adicionales. No obstante, las revelaciones periodísticas no constituyen por sí mismas una condena ni prueban la comisión de un delito.

Consultada por el diario británico, la FIFA rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que la remuneración del presidente y sus beneficios contractuales son determinados por el subcomité correspondiente. También afirmó que cumple con los requisitos de información y auditoría aplicables.

Las explicaciones del organismo no evitaron que el caso generara nuevos cuestionamientos sobre la gestión de sus recursos y los mecanismos de control interno.

Infantino, bajo presión de cara a las elecciones de 2027

La controversia se suma a otros cuestionamientos sobre la conducción de Infantino y llega en un momento clave para el futuro político de la FIFA.

El presidente buscará continuar al frente del organismo en las elecciones previstas para marzo de 2027, en un escenario atravesado por discusiones sobre la gobernanza, la transparencia y el manejo comercial del fútbol internacional.

Mientras crecen los pedidos de explicaciones, el foco estará puesto en la documentación de los pagos, los criterios utilizados para informar las remuneraciones y las respuestas que pueda ofrecer la conducción de la entidad.