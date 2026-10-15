Quirno firmó un protocolo comercial con Estados Unidos y el acuerdo deberá pasar por el Congreso

Pablo Quirno firmó un protocolo adicional al acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos.

El documento fue suscripto junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

El ARTI contempla compromisos arancelarios y medidas para reducir barreras no arancelarias.

La aprobación parlamentaria continúa siendo un obstáculo para completar la implementación de los compromisos arancelarios.

Las exportaciones argentinas a Estados Unidos sumaron 6.570 millones de dólares entre enero y agosto de 2026.

La cuota de exportación de carne argentina destacada por Quirno aumentó de 20.000 a 100.000 toneladas.

La Argentina y Estados Unidos dieron un nuevo paso para consolidar su relación comercial con la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI). El canciller Pablo Quirno suscribió el documento junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, durante la visita del presidente Javier Milei a Washington. La iniciativa busca reforzar los compromisos asumidos entre ambos países, aunque todavía deberá atravesar una instancia legislativa clave para avanzar en materia arancelaria.

Quirno anunció la firma a través de su cuenta oficial de X y destacó que el protocolo permitirá remitir el ARTI al Congreso Nacional para su aprobación. Según explicó, el entendimiento consolida condiciones de previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense y ratifica el compromiso de Washington de mantener el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos nacionales, de acuerdo con los términos pactados.

El funcionario también sostuvo que Estados Unidos reconoce el cumplimiento argentino de las obligaciones asumidas en el marco del acuerdo. La firma constituye, de acuerdo con la posición expresada por el canciller, una señal de continuidad en la estrategia oficial de profundizar los vínculos comerciales, financieros y de inversión con la principal economía mundial.

El ARTI fue firmado en febrero de 2026 y contempla dos dimensiones de cooperación bilateral: una vinculada con las cuestiones arancelarias y otra relacionada con las barreras no arancelarias. Mientras la implementación de las disposiciones del segundo ámbito avanza por los mecanismos previstos, los compromisos arancelarios requieren aprobación parlamentaria, una instancia que representa una dificultad para el Gobierno de Milei debido a su situación política en el Congreso.

La administración nacional ya había asumido compromisos relacionados con los aranceles que debían contar con respaldo legislativo. Sin embargo, las dificultades para reunir los apoyos necesarios impidieron cumplir los plazos establecidos. En ese escenario, el nuevo protocolo busca ratificar la voluntad del Poder Ejecutivo de respetar las condiciones acordadas con Washington y mantener abierto el proceso de integración comercial.

Quirno presentó el entendimiento como parte de una agenda de nueva generación que incluye la reducción de aranceles, la eliminación de obstáculos no arancelarios y la armonización de estándares regulatorios. El objetivo, según planteó, es ampliar las posibilidades de acceso de los productos argentinos al mercado estadounidense y generar condiciones favorables para el comercio y las inversiones.

Como respaldo de esa estrategia, el canciller difundió cifras sobre el desempeño de las exportaciones. Entre enero y agosto de 2026, las ventas argentinas a Estados Unidos alcanzaron los 6.570 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 35%. Además, destacó la ampliación de la cuota para la carne argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas, y señaló que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones nacionales.

Pese al anuncio, todavía no se conoce el contenido formal completo del protocolo ni si establece un plazo límite para que las dos cámaras del Congreso estadounidense y el Parlamento argentino completen los procedimientos de aprobación correspondientes. Esa falta de precisiones deja pendiente una parte central del proceso, especialmente en lo referido a la entrada en vigor de los compromisos arancelarios.

Para la administración estadounidense, la aprobación parlamentaria resulta relevante porque aportaría mayor seguridad jurídica a los compromisos comerciales. El objetivo es contar con garantías institucionales que respalden las condiciones negociadas y reduzcan la incertidumbre sobre su continuidad.

El desafío para la Casa Rosada será convertir el entendimiento diplomático en una decisión legislativa concreta. La firma del protocolo fortalece la señal política de acercamiento entre Milei y el Gobierno de Donald Trump, pero la consolidación del esquema comercial dependerá de los pasos institucionales que todavía deben cumplirse.

De ese modo, el acuerdo se suma a los esfuerzos oficiales por ampliar las exportaciones, atraer inversiones y profundizar la relación bilateral. El resultado final estará condicionado por la capacidad de ambas partes para completar los procedimientos de aprobación y garantizar la aplicación efectiva de los compromisos asumidos.