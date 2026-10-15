Sadir condicionó el acuerdo electoral con Milei y advirtió que persisten diferencias por las PASO

Carlos Sadir manifestó su disposición a acompañar la suspensión de las PASO, aunque aclaró que no existe un acuerdo cercano con la Nación.

La reforma electoral también incluye Ficha Limpia, el Parlasur, los partidos nacionales y los debates presidenciales.

El gobernador destacó que mantiene conversaciones con Diego Santilli y Luis Caputo, pero señaló que quedan diferencias por resolver.

Sadir pidió que las negociaciones electorales avancen en tiempos similares para evitar desventajas entre los distritos.

El mandatario advirtió que La Libertad Avanza tendría intenciones de presentar un candidato a gobernador en Jujuy.

Jujuy tiene previsto realizar sus elecciones provinciales en mayo, mientras continúan las discusiones sobre la reforma electoral.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, advirtió que las negociaciones con el Gobierno nacional para avanzar en una reforma electoral todavía tienen varios puntos pendientes y descartó que exista un entendimiento cercano. Aunque manifestó su disposición a acompañar la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), remarcó que la discusión incluye otros aspectos que requieren diálogo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales.

El mandatario jujeño reconoció que la administración de Javier Milei tiene apuro por resolver el tema, pero sostuvo que las conversaciones todavía están lejos de alcanzar una definición. Su postura refleja las diferencias que persisten entre el oficialismo nacional y los gobernadores que participan de las negociaciones para modificar las reglas electorales de cara al próximo año.

“En principio te digo que estaría dispuesto a una suspensión de las PASO”, afirmó Sadir, aunque aclaró que el acuerdo con la Nación “no está tan cercano”. En ese sentido, insistió en que todavía quedan cuestiones por resolver y que es necesario profundizar las conversaciones antes de cerrar una posición definitiva.

La discusión excede la continuidad o eliminación de las primarias. Según explicó el gobernador, el proyecto contempla otros asuntos relevantes para el funcionamiento del sistema electoral, entre ellos Ficha Limpia, la elección de representantes argentinos en el Parlasur, las condiciones para constituir partidos políticos nacionales y la regulación de los debates presidenciales.

La amplitud de los temas en discusión constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar un entendimiento integral. Mientras el Gobierno nacional busca avanzar con rapidez, los mandatarios provinciales pretenden que las modificaciones sean analizadas en conjunto y contemplen las particularidades de cada distrito.

Diálogo abierto, pero con diferencias políticas

Sadir señaló que mantiene conversaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con el ministro de Economía, Luis Caputo. De acuerdo con su evaluación, el intercambio con la administración nacional se intensificó respecto de etapas anteriores, aunque ese acercamiento todavía no se tradujo en consensos definitivos sobre la reforma electoral.

“Creo que estamos hablando bastante, mucho más que antes”, sostuvo el mandatario al describir el vínculo con los funcionarios nacionales. Sin embargo, advirtió que el entendimiento también depende de cómo se organicen los tiempos de las negociaciones y de las decisiones que adopte cada espacio político en las provincias.

Uno de los planteos del gobernador apunta a evitar que los acuerdos se concreten en momentos diferentes para cada jurisdicción. Según explicó, las conversaciones deberían avanzar en plazos similares para impedir que algunos distritos queden en una situación de desventaja frente a otros.

La cuestión adquiere especial relevancia ante la posibilidad de que La Libertad Avanza presente candidatos propios en provincias administradas por dirigentes del radicalismo. Esa estrategia podría alterar los acuerdos políticos que se encuentran en discusión y dificultar la construcción de entendimientos electorales entre los distintos sectores.

En el caso de Jujuy, Sadir advirtió que los libertarios tendrían intenciones de competir por la gobernación. “Acá en nuestra provincia, de lo que venimos hablando y de lo que escucho de La Libertad Avanza, tienen intenciones de tener un candidato a gobernador”, afirmó.

El mandatario consideró que una competencia entre ambas fuerzas podría tener consecuencias directas sobre el reparto de votos, debido a la cercanía electoral que identifica entre sus respectivos espacios. “Prácticamente tenemos el mismo electorado”, señaló, al explicar por qué una candidatura libertaria podría modificar el escenario político provincial.

El planteo expone una de las tensiones centrales de las negociaciones: mientras el Gobierno nacional busca consolidar su presencia electoral en todo el país, los gobernadores radicales deben evaluar el impacto que una competencia directa tendría sobre sus propios proyectos políticos.

Jujuy prevé votar en mayo

En medio de las conversaciones nacionales, Sadir confirmó que Jujuy tiene previsto realizar sus elecciones provinciales en mayo. La fecha representa un elemento adicional para la planificación política del distrito y se incorpora a un escenario en el que todavía deben definirse aspectos centrales de la reforma electoral.

La suspensión de las PASO, las condiciones de competencia entre los partidos y la coordinación de los calendarios electorales continúan formando parte de una negociación abierta. Por ahora, Sadir mantiene su disposición a discutir cambios, pero insiste en que la voluntad de avanzar no implica un acuerdo cerrado con la administración de Milei.