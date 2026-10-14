Comenzó la puesta en valor del Pórtico Histórico del Cementerio Municipal

La Municipalidad de Rafaela inició la primera etapa de la obra de puesta en valor del Pórtico Histórico y mejora del sector de ingreso al Cementerio Municipal, una intervención destinada a recuperar este espacio y mejorar sus condiciones de conservación.



La obra representa un paso importante en el cuidado del patrimonio de la ciudad. Además de atender las necesidades de mantenimiento del edificio, busca preservar un lugar vinculado con la historia de Rafaela y con la memoria de muchas familias, respetando su valor y el significado que tiene para la comunidad.



Los trabajos comenzaron con la delimitación y protección del área de obra, mediante el vallado exterior sobre la vía pública y el acondicionamiento del sector interno para instalar el obrador.



Durante los primeros quince días se prevé avanzar con las tareas de impermeabilización de la cubierta y reparación de los elementos ornamentales. Las intervenciones se desarrollarán desde el exterior hacia el interior del edificio.



La ejecución está a cargo de la firma Ezequiel Alejandro Donnet, adjudicataria de la licitación pública mediante el Decreto N.º 1179/2026. La obra cuenta con una inversión de más de 41,5 millones de pesos, que incluye la provisión de mano de obra, materiales, equipos y herramientas.



El plazo previsto para los trabajos es de 120 días. Durante ese período, el acceso por el Pórtico Histórico permanecerá cerrado, por lo que quienes concurran al Cementerio Municipal deberán utilizar el ingreso vehicular.



Se solicita a la comunidad respetar el vallado y las indicaciones dispuestas en el lugar para facilitar la circulación durante el desarrollo de las tareas.



Para consultas, se encuentra disponible el número del Cementerio Municipal, 3492 706127, que recibe llamadas y mensajes de WhatsApp de lunes a viernes, de 7:00 a 12:30.