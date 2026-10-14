El museo "Urbano Poggi" inaugura una muestra de serigrafías

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Rafaela invita a la inauguración de la muestra temporaria Vamos a los túneles del artista rafaelino Juan Pruvost, con curaduría de Gabriela Guibert. La misma será el próximo viernes 16 de octubre a las 20:00 en el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", con entrada libre y gratuita.



Esta muestra está conformada principalmente por imágenes impresas en serigrafía a partir de un archivo personal de fotos en blanco y negro sacadas con una cámara tipo polaroid de baja resolución.



Ese registro imperfecto es el que elige utilizar el artista para construir el concepto de su muestra. "La idea de una vida entre las ruinas -comenta Pruvost- apareció en las primeras reuniones con Gabi Guibert mientras revisábamos las fotos. Esa idea estuvo presente durante todo el proceso y se filtra en cada una de las imágenes. (?) Me interesa explorar las posibilidades estéticas de este material borroso a través de la serigrafía y el collage".



Una montaña de adoquines, un basurero de hierro torcido... fragmentos visuales que construyen una metáfora sobre la fragilidad y el paso del tiempo.



En el texto curatorial escrito por Guibert aparece la célebre frase "Todo lo sólido se desvanece en el aire" (que remite a Karl Marx y al libro homónimo de Marshall Berman) como una evocación a la constante transformación o destrucción de lo que consideramos permanente: "Las ruinas como testimonio de las víctimas del tiempo: la verdad que las cosas declaran cuando están rotas. Invitación a despertar del sueño (o la pesadilla) en que estamos inmersos."



La curadora señala que el recorrido de Juan "arrastra sedimentos materiales y afectivos", transformando las imágenes en un paisaje "espeso" donde "todo late con fuerza".



Esta muestra es una invitación para "encontrarnos y pensar este momento de crisis. Una declaración de resistencia. No todo es ni tiene que ser maravilloso. El mundo nos exige resultados y respuestas. Desde los túneles fabricamos con fragmentos nuestro propio tiempo y hablamos a través del arte con preguntas, concluye Pruvost."



La muestra permanecerá expuesta en la sala II del MMAUP hasta el domingo 20 de diciembre de 2026. Se podrá visitar de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y domingos de 17:00 a 20:00, con entrada libre y gratuita.



Juan Pruvost

Nació el 20 de mayo de 1988 en Rafaela. Desde temprana edad estuvo vinculado al arte gráfico y la serigrafía, siendo esta última su actual actividad profesional.



Realizó murales, fanzines y afiches. En 2018 fundó "SeriClub", un taller de serigrafía artística desde el que produce obras propias y brinda el servicio a otrxs artistas.



En 2022 realizó "Azote", primera muestra íntegra de serigrafía en el Museo Urbano Poggi de Rafaela y en 2023 fue seleccionado para la Bienal de Arte Impreso de Rafaela con su obra "Pesadilla".