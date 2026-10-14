Emanuel Ortega habló por primera vez tras su separación de Julieta Prandi

Emanuel Ortega rompió el silencio tras su separación de Julieta Prandi y se refirió al difícil momento personal que atraviesa. Luego de la repercusión que generó la noticia de la ruptura, el músico habló brevemente con un cronista del programa SQP (América) desde su casa y pidió mantener el tema en el ámbito privado.

“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, expresó al ser consultado sobre el final de la relación.

Además, reconoció que no está atravesando un buen momento emocional. “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”, manifestó. Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de una reconciliación con la modelo, prefirió no dar precisiones.

El cantante también destacó que respeta el trabajo de los periodistas, aunque insistió en su deseo de transitar la separación lejos de la exposición mediática. “Es algo privado entre dos personas”, sostuvo.

Qué dijo Julieta Prandi sobre la separación de Emanuel Ortega

La ruptura fue confirmada por Julieta Prandi a través de un comunicado en sus redes sociales. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja llevaba seis años de relación y se había casado hacía menos de un mes.

En su mensaje, la modelo expresó el dolor que le generó la decisión y aclaró que fue ella quien resolvió ponerle fin al vínculo. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

Prandi también explicó que decidió hacer pública la separación para evitar especulaciones sobre los motivos de la ruptura. “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, señaló.

En otro tramo del comunicado, hizo referencia a los acuerdos y límites que existen en una pareja. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, planteó.

Por último, la modelo dejó en claro que no tenía intención de brindar más detalles sobre lo ocurrido y pidió respeto por su decisión. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”, concluyó.

Mientras ambos atraviesan este momento, las declaraciones de Ortega reflejan su intención de preservar la intimidad de la separación, en medio de la repercusión que generó el inesperado final de la pareja.