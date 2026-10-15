Milei reforzó su alianza con Trump y respaldó a Flávio Bolsonaro contra Lula

Milei ratificó su alineamiento político e ideológico con Donald Trump durante una gala en Washington.

El Presidente defendió su programa de ajuste y destacó la apertura económica y la llegada de inversiones.

También pidió que el oficialismo republicano se fortalezca en las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.

El mandatario argentino expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro en la disputa presidencial brasileña.

Milei reivindicó a Jair Bolsonaro y cuestionó duramente el encarcelamiento del ex presidente brasileño.

En el cierre de su discurso, lanzó fuertes descalificaciones contra Lula da Silva y ratificó su apoyo al proyecto político de los Bolsonaro.

Javier Milei volvió a exhibir su alineamiento político e ideológico con Donald Trump y expresó un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro, quien competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil previsto para fin de mes. El Presidente argentino aprovechó una gala privada en Washington para defender su programa económico, reivindicar la agenda republicana en Estados Unidos y lanzar duras críticas contra el mandatario brasileño.

El encuentro se realizó en el auditorio Andrew W. Mellon y fue organizado por la comunidad hispana para distinguir el liderazgo internacional de Milei. El jefe de Estado asistió acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores; y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos. Los tres ocuparon un lugar en el sector reservado para los invitados especiales.

La recepción estuvo marcada por un clima favorable al mandatario argentino. Su llegada al escenario fue acompañada por aplausos y música de La Renga, mientras que, antes de su aparición, los asistentes habían visto un mensaje electoral de Trump y cantado el himno estadounidense.

Durante un discurso de aproximadamente 20 minutos, Milei comenzó con una defensa de la política económica que lleva adelante desde su llegada al poder en 2023. En una jornada marcada por el aumento del riesgo país, sostuvo que su administración había recibido una economía al borde de una nueva hiperinflación y atribuyó esa situación a las decisiones de la dirigencia política anterior.

El Presidente afirmó que su Gobierno respondió con un ajuste profundo y un programa orientado a ampliar las libertades económicas. También defendió la apertura al mundo, las reglas para atraer inversiones y las perspectivas de transformación de la estructura productiva argentina. Según planteó, el volumen de inversiones aprobadas durante los dos primeros años de gestión constituye un elemento central de su estrategia de desarrollo.

Una vez concluida la defensa de su gestión, Milei trasladó el eje de su exposición a la política internacional. Reivindicó la alianza con Estados Unidos e Israel y sostuvo que su administración busca defender los valores judeocristianos que, según su visión, dieron origen a la civilización occidental. En ese marco, presentó su relación con Trump como una asociación estratégica para modificar el rumbo político de la región.

El mandatario argentino también intervino en la disputa electoral estadounidense. Ante la proximidad de los comicios del 3 de noviembre, pidió que la administración republicana salga fortalecida y advirtió que el resultado tendrá consecuencias que exceden las fronteras de Estados Unidos. Su pronunciamiento se produjo en un contexto de dificultades económicas internas, con un incremento de la inflación y del precio de los combustibles que favorece el crecimiento electoral de los demócratas.

Milei sostuvo que Occidente no debe retroceder en el avance político que atribuye a la alianza con Trump y llamó a mantener el rumbo de esa estrategia. Su mensaje volvió a dejar en evidencia el compromiso del Gobierno argentino con el proyecto político del presidente estadounidense.

La segunda parte de su discurso estuvo dedicada a Brasil. Milei saludó públicamente a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial, y envió un mensaje de respaldo a su padre, Jair Bolsonaro, a quien describió como un amigo y consideró víctima de un encarcelamiento injusto y vengativo.

Entre los asistentes se encontraban Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato brasileño, y Rubén Ramírez, canciller de Paraguay. La presencia de Eduardo adquirió relevancia al convertirse en destinatario directo de las palabras del Presidente argentino, que expresó su apoyo tanto al postulante como a su entorno político.

En el cierre de su intervención, Milei endureció todavía más sus declaraciones contra Lula. Fuera del discurso previsto, afirmó que lo sacarían “a patadas” y lo calificó de “dictador comunista”. Poco después, Eduardo Bolsonaro subió al escenario y abrazó al mandatario argentino.

La intervención dejó una señal política explícita: Milei no solo ratificó su cercanía con Trump, sino que también decidió involucrarse públicamente en la contienda brasileña mediante su respaldo a Flávio Bolsonaro y sus ataques al actual presidente. Tras finalizar el acto, el jefe de Estado regresó a su hotel, acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno y Alec Oxenford.