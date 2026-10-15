Michel denunció que Milei reservó más de US$ 10.000 millones para manejar discrecionalmente en 2027

Guillermo Michel cuestionó el Presupuesto de Javier Milei y denunció una elevada discrecionalidad en el manejo de los fondos.

El diputado señaló que la jurisdicción 91 contempla $14,8 billones sin una asignación específica de gasto.

Según Michel, el Gobierno tendría más de US$ 10.000 millones disponibles para administrar discrecionalmente durante 2027.

El legislador reclamó que esos recursos se destinen a las universidades públicas y que se cumplan las leyes y los fallos judiciales.

Michel advirtió que los salarios, las jubilaciones y los gastos fijos reducen la capacidad de consumo de los hogares.

El diputado alertó sobre las dificultades de la industria, la construcción y el comercio, y sus consecuencias sobre el empleo.

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel cuestionó el proyecto de Presupuesto del Gobierno de Javier Milei y advirtió que contempla una importante cantidad de recursos cuyo destino no estaría definido de manera específica. Según el legislador, esa previsión le permitiría al Poder Ejecutivo disponer discrecionalmente de más de US$ 10.000 millones durante 2027, un año marcado por las elecciones.

Durante una entrevista con Radio 10, Michel calificó el presupuesto como una propuesta que no refleja adecuadamente la realidad y puso el foco en la jurisdicción 91, una partida que, de acuerdo con su explicación, contempla $14,8 billones sin una asignación concreta de gasto.

El diputado consideró que ese mecanismo presupuestario le otorga al Gobierno un margen de decisión extraordinario sobre el destino de los fondos públicos. Si bien reconoció que este tipo de herramientas existe dentro de la administración presupuestaria, sostuvo que en esta oportunidad su nivel de discrecionalidad resulta particularmente elevado.

“El presupuesto es un dibujo, es una mentira, es una farsa”, afirmó Michel al cuestionar las previsiones oficiales. Su principal preocupación se relaciona con la posibilidad de que el Ejecutivo administre esos recursos sin una definición previa y precisa sobre las áreas que deberían recibirlos.

Frente a ese escenario, el legislador reclamó que una parte de los fondos se destine al financiamiento de las universidades públicas. En ese sentido, planteó la necesidad de utilizar esos recursos para atender las necesidades de las instituciones educativas y exigió que el Gobierno cumpla tanto con las leyes vigentes como con los fallos judiciales relacionados con su financiamiento.

El planteo introduce una discusión sobre las prioridades presupuestarias de la administración nacional, especialmente en un contexto en el que distintos sectores reclaman recursos para sostener sus actividades. Para Michel, la existencia de partidas sin una finalidad específica abre la posibilidad de reasignar fondos que podrían utilizarse para atender obligaciones del Estado.

Las críticas al impacto económico y social

Las objeciones del diputado entrerriano no se limitaron al Presupuesto. También cuestionó los efectos de la política económica de Milei sobre los ingresos de los trabajadores, los jubilados y el funcionamiento de las actividades productivas.

Según su análisis, el Gobierno utiliza los salarios y las jubilaciones como instrumentos para contener la inflación. Sin embargo, advirtió que esa estrategia, combinada con el incremento de los gastos fijos de los hogares, reduce los recursos disponibles para el consumo y profundiza las dificultades económicas de amplios sectores de la población.

Michel describió un escenario en el que los ingresos familiares pierden capacidad para sostener las compras habituales. “La gente no le queda salario disponible para consumir”, sostuvo al referirse al deterioro del poder adquisitivo y a las restricciones que enfrentan los hogares.

El legislador también señaló que la industria, la construcción y el comercio atraviesan un período de escasa actividad. Su preocupación se centra en la importancia de esos sectores para la generación de empleo, debido a que, según indicó, una parte sustancial de los puestos de trabajo del país depende de su desempeño.

En ese marco, mencionó la situación de empresas de Entre Ríos que enfrentan dificultades por la caída de la actividad económica y el avance de las importaciones. Para Michel, esos factores repercuten sobre la producción y el empleo, con consecuencias que exceden el ámbito estrictamente económico.

Al describir el impacto social de la pérdida de puestos de trabajo, el diputado sostuvo que el proceso representa “un rompimiento de la sociedad”. La expresión sintetizó su cuestionamiento a un modelo que, desde su perspectiva, debilita actividades productivas fundamentales y reduce las oportunidades laborales.

Finalmente, Michel criticó que el Gobierno celebre el crecimiento de la informalidad laboral y alertó sobre los efectos de esa tendencia. Insistió en que la construcción, la industria y el comercio concentran una parte importante del empleo argentino, pero afirmó que actualmente los tres sectores están “planchados”.

De esta manera, el legislador vinculó sus cuestionamientos al Presupuesto 2027 con una crítica más amplia a la orientación económica del Gobierno nacional, al advertir sobre el manejo de los recursos públicos, la situación de las universidades y las dificultades que enfrentan los trabajadores y las empresas.