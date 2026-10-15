La inflación en Santa Fe fue del 1,6% en septiembre y registró su nivel más bajo del año

La inflación en la provincia de Santa Fe se ubicó en 1,6% durante septiembre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). El indicador mostró una desaceleración respecto de agosto, cuando la variación mensual había alcanzado el 1,8%.

El resultado de septiembre representa el registro mensual más bajo en lo que va de 2026 y refleja una moderación en el ritmo de aumento de los precios en el territorio provincial.

La evolución del índice santafesino se conoce luego de que la inflación nacional registrara una suba del 1,9% durante el mismo mes, según los datos oficiales citados en el informe.

Con este resultado, el indicador provincial volvió a mostrar una variación mensual inferior a la del mes anterior. Sin embargo, para evaluar el impacto sobre el costo de vida será necesario observar la evolución de los precios en los próximos meses y el comportamiento acumulado de la inflación durante el año.