Máximo Kirchner comparó a Macri con Milei y ratificó su respaldo a Cristina como candidata

Máximo Kirchner sostuvo que Macri recibió una situación económica más favorable que Milei.

El diputado cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en 2018.

Según Kirchner, la deuda con el organismo continúa condicionando la economía argentina.

El legislador rechazó las versiones que señalaban que Cristina Kirchner manejaba las decisiones de Alberto Fernández.

Máximo Kirchner afirmó que no tenía conocimiento de una posible fórmula con Sergio Massa.

El diputado ratificó su respaldo a Cristina Kirchner y pidió recuperar el espíritu político de sus gobiernos.

El diputado nacional de Unión por la Patria Máximo Kirchner cuestionó la herencia económica de Mauricio Macri, criticó el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2018 y defendió la necesidad de recuperar el perfil político de los gobiernos de Cristina Kirchner. Además, descartó tener conocimiento de una eventual candidatura suya a vicepresidente en una fórmula encabezada por Sergio Massa y ratificó que su preferencia electoral continúa siendo la ex presidenta.

Al comparar las gestiones de Macri y Javier Milei, el legislador sostuvo que el ex mandatario de Cambiemos recibió un país en mejores condiciones que el que encontró el actual jefe de Estado. Consultado sobre si consideraba que Macri había sido peor presidente que Milei, respondió afirmativamente y fundamentó su posición en las diferencias que, según su interpretación, existían entre las situaciones económicas que recibió cada uno.

“Macri recibe un país mucho mejor que el que recibe Milei. País contra país, recibe uno mejor Macri”, afirmó Kirchner. También señaló que el propio ex presidente habría manifestado su intención de mantener algunas de las políticas impulsadas por la actual administración, un planteo que utilizó para respaldar su comparación entre ambos gobiernos.

El diputado puso especial énfasis en el endeudamiento contraído durante la gestión de Cambiemos, entre 2015 y 2019. En particular, cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en junio de 2018 y sostuvo que sus consecuencias continúan condicionando las posibilidades económicas de la Argentina.

“El endeudamiento con el Fondo Monetario del 20 de junio de 2018 es letal a los intereses de Argentina, tanto que hoy sigue siendo un gran condicionante”, afirmó. De esta manera, vinculó los compromisos asumidos durante la presidencia de Macri con las dificultades que, a su entender, todavía enfrenta el país para definir su rumbo económico.

En ese contexto, Kirchner recordó las discusiones que atravesó el Frente de Todos durante la construcción de su propuesta electoral para 2019. Según explicó, aquel espacio político buscó presentar una alternativa al modelo económico aplicado durante el gobierno de Cambiemos.

El legislador también se refirió a la presidencia de Alberto Fernández y rechazó las versiones que sostenían que el entonces mandatario estaba subordinado a las decisiones de Cristina Kirchner. “Nadie lo manejó a Alberto Fernández”, aseguró, en respuesta a las interpretaciones que atribuían a la ex vicepresidenta una influencia determinante sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

La definición buscó cuestionar una de las discusiones que atravesaron al oficialismo durante la gestión del Frente de Todos, marcada por las diferencias internas entre sus principales dirigentes. Kirchner sostuvo que Fernández no era conducido por otra figura política, aunque no profundizó en esa respuesta con mayores precisiones.

Otro de los asuntos abordados fue la posibilidad de que el diputado integrara una fórmula presidencial junto a Sergio Massa como candidato a vicepresidente. Kirchner afirmó que desconocía el origen de esas versiones y cuestionó la difusión de nombres y candidaturas sin confirmaciones previas.

“¿De dónde salió que voy a ser candidato a vice en una fórmula con Massa?”, planteó al referirse a los rumores que habían circulado en redes sociales. Con esa respuesta, buscó tomar distancia de una eventual postulación que, según dijo, no tenía confirmada.

En cambio, el diputado expresó de manera explícita su respaldo a Cristina Kirchner como candidata. “Mi candidata hasta tanto, y vamos a pelear para eso, es Cristina”, sostuvo, al reafirmar su posición dentro del peronismo y su intención de impulsar una eventual candidatura de la ex presidenta.

Sin embargo, su planteo no se limitó a una reivindicación de las gestiones anteriores. Kirchner consideró que el desafío político consiste en recuperar el espíritu que caracterizó al gobierno de Cristina, aunque reconoció que el contexto actual es diferente al de aquellos años. De esa manera, vinculó su respaldo electoral con la necesidad de reconstruir una identidad política capaz de orientar al peronismo frente a la etapa que atraviesa el país.