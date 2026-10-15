Quirno defendió la ofensiva diplomática por Malvinas y busca frenar el apoyo logístico a la explotación petrolera

Pablo Quirno calificó de inédita e histórica la estrategia argentina por Malvinas.

La Argentina presentó un escrito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Gobierno solicitó medidas cautelares para frenar la explotación de hidrocarburos en aguas en disputa.

El canciller cuestionó las decisiones unilaterales del Reino Unido mientras continúa abierto el reclamo de soberanía.

La Cancillería mantiene conversaciones con Chile para evitar el apoyo logístico al proyecto Sea Lion.

Quirno descartó acciones contra embarcaciones y ratificó que la estrategia se basa en vías pacíficas y diplomáticas.

El Gobierno argentino busca reforzar el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas mediante una estrategia diplomática y jurídica que apunta también a impedir la explotación de hidrocarburos en las aguas en disputa. El canciller Pablo Quirno defendió el rumbo adoptado por la administración de Javier Milei y destacó la presentación realizada ante un tribunal internacional, además de las conversaciones con Chile para evitar que embarcaciones de ese país brinden apoyo logístico al proyecto petrolero en la zona.

El funcionario calificó el plan como “inédito” e “histórico” y sostuvo que responde a instrucciones del Presidente. Según explicó, la intención oficial es utilizar herramientas diplomáticas y jurídicas para defender los derechos argentinos y procurar una solución pacífica a una controversia que, recordó, se extiende desde hace más de dos siglos.

Uno de los principales pasos de esta estrategia fue la presentación de un escrito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. La Argentina solicitó medidas cautelares para frenar las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos mientras continúa abierta la disputa por la soberanía de las islas.

Quirno subrayó que se trata de una instancia novedosa para el país. Según afirmó, es la primera vez que la Argentina acude a ese tribunal internacional y que solicita un arbitraje por esta cuestión. La decisión busca llevar el conflicto a un ámbito jurídico y cuestionar las actividades que el Gobierno considera ilegales en las aguas cuya soberanía reclama.

El canciller también criticó las decisiones unilaterales del Reino Unido y sostuvo que, desde la perspectiva argentina, no corresponde avanzar con ese tipo de iniciativas mientras la controversia territorial permanezca sin resolver. Sin embargo, reconoció que las autoridades británicas continúan adelante con el proyecto petrolero pese a la presentación realizada por el Gobierno argentino.

Ante ese escenario, explicó que la estrategia contempla tanto la negativa británica a aceptar el planteo argentino como la urgencia de la situación. El objetivo es sostener el reclamo mediante los mecanismos internacionales disponibles, en lugar de recurrir a acciones que puedan escalar el conflicto.

Otro de los frentes abiertos por la Cancillería está relacionado con la eventual participación de embarcaciones chilenas en tareas logísticas para el desarrollo del proyecto Sea Lion. Quirno confirmó que existen conversaciones entre los gobiernos de la Argentina y Chile para procurar que el país vecino no colabore, de manera directa o indirecta, con la explotación de los recursos naturales en Malvinas.

El funcionario destacó la importancia del diálogo con las autoridades chilenas y buscó diferenciar esas gestiones de las versiones que, según su interpretación, pretenden generar tensiones entre ambos países. La intención argentina, aclaró, es evitar que terceros faciliten las operaciones petroleras, sin transformar el reclamo de soberanía en una disputa con los Estados vecinos.

En ese contexto, Quirno descartó que el Gobierno tenga previsto abordar o atacar embarcaciones vinculadas con esas actividades. Aseguró que cualquier situación deberá analizarse de acuerdo con las normas internacionales aplicables y reiteró que la estrategia oficial se desarrolla por vías pacíficas y diplomáticas.

La posición argentina apunta, de esta manera, a combinar la presentación ante instancias jurídicas internacionales con gestiones bilaterales para limitar el respaldo logístico a la explotación petrolera. El canciller insistió en que el objetivo es defender la soberanía y los recursos naturales reclamados por el país, sin provocar un enfrentamiento con Chile ni abandonar los canales diplomáticos.

La iniciativa busca cuestionar tanto el avance de la actividad hidrocarburífera como la colaboración que pudiera hacerla posible. Para el Gobierno, la discusión central continúa siendo la soberanía sobre las islas, mientras que las gestiones con Chile se concentran en evitar el apoyo logístico al proyecto petrolero.