Cris Morena reveló el violento episodio que presenció entre Darío Giordano y su nieto Valentín

Tras el testimonio de Valentín Yankelevich, quien denunció haber sufrido situaciones de violencia por parte de su padre, Darío Giordano, se conocieron nuevos detalles de la declaración que realizó Cris Morena sobre lo que habrían atravesado sus nietos. Entre los episodios relatados por la productora, uno ocurrido en la puerta de un colegio generó especial conmoción.

Este miércoles, durante la emisión de DDM (América), la periodista Tatiana Schapiro compartió fragmentos de la declaración de Morena, que tuvo lugar cuando Franco y Valentín vivían con su abuelo.

Al referirse a lo que sucedía con Valentín, la productora describió un contexto de agresiones verbales frecuentes que, según su testimonio, le provocaban temor al niño. “Es permanente la agresión verbal causándole temor al niño. Incluso con gritos muy fuertes y cercanos a la cara para generar mayor intimidación”, expresó.

En su declaración, también recordó una situación que habría ocurrido en la entrada de la escuela. Según relató, cuando Valentín la vio, corrió a saludarla, pero su padre reaccionó de manera violenta.

“Giordano se acercó rápidamente corriendo, tomó al niño del cabello, tirándoselo, al tiempo que a los gritos le reprochaba: ‘Te dije que no te vayas del lugar en el que estoy, a mí no me importa qué tenías que hacer’”, leyó Schapiro.

Morena aseguró que la escena la dejó paralizada y describió cómo, según su relato, el hombre se llevó al niño mientras lo arrastraba y le tiraba del pelo, al mismo tiempo que le gritaba.

La productora también contó que volvió a ver a su nieto esa misma tarde. En esa oportunidad, lo encontró jugando con una pelota que arrojaba repetidamente contra una pared y sin querer hablar con nadie.

Días después, decidió preguntarle qué había ocurrido. De acuerdo con su declaración, Valentín le respondió: “Abuela, es siempre lo mismo, todos los días lo mismo, yo no le importo, si lloro no le importa nada”.

Morena sostuvo que esas palabras le generaron una profunda preocupación, porque interpretó que el niño había comenzado a naturalizar las situaciones que, según denunció, estaba viviendo.

El mensaje de apoyo de Cris Morena a sus nietos

Luego de que Valentín hiciera público su testimonio, Cris Morena también se expresó en las redes sociales con un mensaje dirigido a su familia.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora junto a una fotografía en la que aparece con su exmarido, Gustavo Yankelevich, y sus tres nietos: Franco, Valentín y Azul.

Hasta ese momento, Morena no se había referido públicamente en detalle a las situaciones denunciadas por sus nietos Franco y Valentín. Sin embargo, Gustavo Yankelevich había destacado la importancia que tuvo su expareja al advertir que algo podía estar ocurriendo con los chicos.

“La primera que se dio cuenta fue Cris, que me dijo que algo estaba pasando con los chicos y que prestara atención”, contó durante una entrevista con Mediodía Noticias (eltrece).

En esa misma conversación, el productor explicó que, tiempo después, su nieto Franco le pidió irse a vivir con él. Sus declaraciones se sumaron a las repercusiones que generó el testimonio de Valentín y al apoyo que la familia manifestó públicamente hacia los jóvenes.