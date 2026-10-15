Julieta Prandi volvió a hablar en medio de los rumores de infidelidad de Emanuel Ortega

Julieta Prandi habló sobre su separación de Emanuel Ortega y expresó su malestar por la exposición mediática. Luego de anunciar el final de la relación el lunes mediante un comunicado en Instagram, la modelo volvió a referirse a la ruptura y manifestó su vergüenza por la repercusión que tuvo la noticia, especialmente por las versiones sobre presuntas infidelidades del cantante.

“Me siento avergonzada por toda esta situación”, le confesó a la periodista Pilar Smith, quien contó detalles de la conversación en LAM (América). Según trascendió, a Prandi le habría molestado que salieran a la luz los supuestos vínculos de Ortega con la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch.

En ese contexto, la modelo también expresó su decepción por lo ocurrido: “Toqué fondo, terminé de desilusionarme con este episodio”.

Además, contó que el próximo lunes tenía previsto viajar de luna de miel con el músico. Sin embargo, tras la separación, sus planes cambiaron y ahora contempla realizar un viaje por su cuenta.

A pesar del dolor que atraviesa, Prandi aseguró que hizo todo lo posible para sostener la relación hasta que llegó el momento de ponerle fin. “Estoy tranquila porque hice todo”, concluyó.

Qué dijo Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi

Por su parte, Emanuel Ortega realizó sus primeras declaraciones públicas el martes, en medio de la repercusión que generó la ruptura. El cantante fue interceptado por un cronista en la puerta de su casa y reconoció que atraviesa una etapa complicada, aunque dejó en claro que no desea hablar públicamente sobre su vida personal.

“Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender”, manifestó en diálogo con SQP (América).

Al ser consultado sobre su estado anímico, el músico admitió que no se encuentra bien: “Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar”.

Ortega también evitó dar precisiones sobre la posibilidad de una reconciliación con la modelo. Si bien manifestó su respeto por el trabajo de la prensa, insistió en la importancia de preservar la intimidad de ambos y evitar que la situación sentimental se convierta en un asunto de exposición pública.

“Es algo privado entre dos personas”, sostuvo para cerrar.