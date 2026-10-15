Real Madrid protagonizó una remontada épica ante la Roma con tres goles en apenas siete minutos por la Champions League

El Real Madrid venció 4-3 a la Roma en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, con un desenlace inesperado. Cuando el conjunto italiano parecía tener el triunfo asegurado, el equipo español reaccionó en los últimos minutos y marcó tres goles en apenas siete minutos para quedarse con una victoria agónica.

El partido tuvo un comienzo intenso y con emociones desde temprano. Marten de Roon adelantó a la Roma a los 20 minutos, pero Kylian Mbappé respondió rápidamente para establecer la igualdad. En el segundo tiempo, Donyell Malen anotó por duplicado y volvió a poner en ventaja al equipo italiano, que parecía encaminarse hacia el triunfo.

Sin embargo, el Madrid no bajó los brazos y protagonizó una remontada espectacular en el tramo final. A los 83 minutos, Carlos Espí descontó y mantuvo con vida al conjunto español. Dos minutos después, Endrick convirtió el empate y cambió el ánimo del encuentro.

Cuando todo indicaba que el partido terminaría igualado, Antonio Rüdiger apareció en el tiempo de descuento para marcar el 4-3 definitivo, tras una asistencia de Arda Güler. Así, el equipo español selló una victoria que parecía improbable por el desarrollo del segundo tiempo.

El encuentro también tuvo un condimento especial por el regreso de José Mourinho al estadio de la Roma, club al que dirigió anteriormente. No obstante, el protagonismo terminó en manos del Real Madrid, que encontró respuestas en el cierre y consiguió dar vuelta un resultado adverso con una ráfaga de goles que definió una noche inolvidable en la Champions League.