Caputo negoció financiamiento e inversiones por US$ 10.000 millones con organismos internacionales

Luis Caputo mantuvo reuniones en Bangkok con autoridades estadounidenses y representantes de organismos multilaterales.

El ministro destacó la intención de profundizar la cooperación económica entre Argentina y Estados Unidos.

El Gobierno busca promover inversiones privadas por US$ 10.000 millones, especialmente en minería y energía.

El Banco Mundial brindará asistencia técnica para proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Las conversaciones incluyeron iniciativas de inteligencia artificial que puedan extenderse a distintos sectores y regiones del país.

Con el BID, Caputo analizó proyectos en curso y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con representantes del Gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar en nuevas alternativas de financiamiento y promover inversiones en sectores estratégicos de la Argentina. Los encuentros se desarrollaron en Bangkok, Tailandia, durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

La agenda del titular del Palacio de Hacienda se desarrolló mientras el Gobierno busca completar la tercera revisión del programa vigente con el FMI y enfrenta presiones sobre los activos financieros argentinos, con el riesgo país ubicado en torno a los 600 puntos básicos. En ese contexto, las conversaciones estuvieron orientadas a fortalecer los vínculos institucionales, ampliar los recursos disponibles y generar condiciones para nuevos proyectos productivos.

Uno de los encuentros centrales fue el que Caputo mantuvo con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, integrante del equipo encabezado por Scott Bessent. Tras la reunión, el ministro destacó los avances en la relación bilateral y la voluntad de ambas administraciones de profundizar la cooperación económica.

El funcionario señaló que, además de los acuerdos ya firmados, existe coincidencia en la importancia de continuar fortaleciendo los lazos entre ambos países. El acercamiento con Washington forma parte de la estrategia del presidente Javier Milei para consolidar una relación económica y política que contribuya al sostenimiento de su programa de reformas.

En ese marco, el Gobierno también considera relevante el swap de monedas por US$ 20.000 millones con el Tesoro estadounidense. Milei lo mencionó entre las herramientas que, según afirmó, podrían utilizarse para contener una eventual corrida cambiaria durante el año electoral.

El Banco Mundial, con foco en inversiones por US$ 10.000 millones

La agenda de Caputo incluyó una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora.

Durante el encuentro se analizaron nuevos proyectos con financiamiento del organismo multilateral y alternativas para ampliar los recursos destinados a la Argentina. Uno de los principales objetivos planteados por el equipo económico consiste en impulsar inversiones privadas por US$ 10.000 millones, con especial atención en los sectores minero y energético.

La estrategia apunta a promover iniciativas capaces de ampliar la actividad productiva, generar puestos de trabajo de calidad y desarrollar cadenas de valor. También contempla favorecer la inclusión económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas, consideradas parte del entramado necesario para acompañar la expansión de los grandes proyectos.

Otro de los puntos abordados fue la asistencia técnica que brindará el Banco Mundial para el seguimiento y la ejecución de iniciativas incluidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La cooperación estará orientada a acompañar proyectos de gran escala, particularmente aquellos vinculados con los recursos naturales, con el propósito de impulsar las exportaciones, el empleo y el crecimiento económico.

Las conversaciones también incorporaron el desarrollo de una estrategia de inteligencia artificial. En ese terreno, las autoridades evaluaron la implementación de un proyecto que pueda ampliarse y replicarse en distintas regiones y actividades económicas del país, con la participación de diversas agencias del Banco Mundial.

Las perspectivas de financiamiento con el BID

La ronda de reuniones se completó con un encuentro entre Caputo e Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Allí, el ministro destacó el respaldo de la institución al desarrollo argentino y al proceso de reformas impulsado por la administración nacional.

Ambos analizaron la cartera de proyectos en curso y las perspectivas de financiamiento para el próximo año. La intención del Gobierno es ampliar las posibilidades de cooperación y generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo mediante los recursos y los instrumentos disponibles en el organismo.

Las gestiones en Bangkok se inscriben así en una estrategia que combina la búsqueda de financiamiento multilateral, el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos y la promoción de inversiones privadas. Mientras continúan las negociaciones con el FMI, el equipo económico procura avanzar en proyectos vinculados con la energía, la minería, la innovación tecnológica y otras actividades que puedan contribuir a la expansión de las exportaciones y la generación de empleo.