Los aeropuertos argentinos alcanzaron un récord histórico de pasajeros en septiembre

Los aeropuertos argentinos movilizaron 4.186.500 pasajeros durante septiembre de 2026.

El movimiento total creció un 2% interanual y marcó un récord histórico para ese mes.

Los vuelos internacionales transportaron 1.300.890 pasajeros, con un aumento del 5%.

Más de 181.000 personas viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior durante septiembre.

Tucumán registró un crecimiento del 129% en pasajeros internacionales y Viedma lideró las subas del cabotaje con un 51%.

Aerolíneas Argentinas y JetSMART reactivaron conexiones con El Calafate durante septiembre.

El transporte aéreo argentino registró durante septiembre de 2026 el mayor movimiento de pasajeros para ese mes desde que existen registros comparables, impulsado principalmente por la expansión de los vuelos internacionales y el crecimiento de las conexiones directas desde las provincias hacia el exterior. En total, 4.186.500 personas pasaron por los aeropuertos del país, un 2% más que en septiembre del año pasado, según las estadísticas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El resultado también representó un incremento del 15% respecto de septiembre de 2024 y del 7% en comparación con el mismo período de 2023. Tanto los servicios de cabotaje como los internacionales contribuyeron al récord, aunque el tráfico con destinos fuera del país mostró una evolución más pronunciada.

Los vuelos internacionales movilizaron 1.300.890 pasajeros durante septiembre, la cifra más alta registrada para ese mes, con un crecimiento interanual del 5%. Por su parte, los servicios domésticos alcanzaron los 2.885.610 viajeros, lo que significó un aumento del 1% frente al mismo período de 2025. De esta manera, los desplazamientos dentro del territorio nacional continuaron representando la mayor parte de la actividad aeroportuaria, mientras que las conexiones internacionales avanzaron a un ritmo superior.

Uno de los indicadores más relevantes del informe fue el aumento de las personas que viajaron al exterior directamente desde aeropuertos del interior argentino, sin necesidad de realizar una escala en Buenos Aires. Durante septiembre, 181.068 pasajeros utilizaron estas conexiones, un 17% más que en igual mes de 2025.

La comparación con años anteriores mostró una expansión todavía mayor. El movimiento de pasajeros internacionales desde las provincias creció un 42% frente a septiembre de 2024 y un 75% respecto de 2023. La tendencia también se reflejó en los resultados acumulados entre enero y septiembre, período durante el cual 2.083.547 personas salieron al exterior directamente desde terminales aéreas del interior.

Ese volumen representó un incremento del 28% en relación con los primeros nueve meses de 2025. Frente a igual período de 2024, la suba alcanzó el 82%, mientras que la comparación con 2023 arrojó una expansión del 127%.

El Gobierno nacional vinculó esta evolución con la política de Cielos Abiertos, orientada a ampliar las conexiones aéreas mediante medidas de apertura y desregulación del sector. Según la información oficial, actualmente existen 28 rutas internacionales que conectan de manera directa distintas ciudades del interior argentino con destinos del exterior.

El desempeño de los aeropuertos, sin embargo, presentó diferencias importantes según la región y el tipo de servicio. En los vuelos de cabotaje, Viedma encabezó los incrementos entre las terminales destacadas por la ANAC, con un crecimiento interanual del 51%. Resistencia registró una suba del 36%, Paraná avanzó un 24% y Salta alcanzó un incremento del 17%.

Estos resultados se ubicaron muy por encima de la variación promedio nacional del tráfico doméstico, que fue del 1% durante septiembre. Las cifras reflejaron un comportamiento dispar entre las distintas terminales, con aumentos especialmente pronunciados en algunos destinos.

En el segmento internacional, Tucumán sobresalió con un crecimiento del 129% en la cantidad de pasajeros respecto de septiembre de 2025. Mendoza también mostró una evolución positiva, con un incremento del 15% en los viajeros de vuelos al exterior. Ambos casos se incorporaron a la expansión de las conexiones internacionales desde el interior, una de las principales tendencias identificadas en las estadísticas oficiales.

El mes también estuvo marcado por la recuperación de rutas que amplían las opciones de traslado dentro del país. Aerolíneas Argentinas restableció los vuelos entre Bariloche y El Calafate, mientras que JetSMART reanudó sus servicios entre Buenos Aires y El Calafate.

Las dos conexiones se sumaron a la oferta disponible durante septiembre, en un período en el que el transporte aéreo nacional superó los cuatro millones de pasajeros. El récord mensual y el crecimiento de las rutas internacionales desde las provincias constituyeron los principales datos del balance, con una expansión que se manifestó tanto en el volumen general de viajeros como en la diversificación de las conexiones disponibles.