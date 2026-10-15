Una familia necesitó más de $1,63 millones en septiembre para no caer bajo la línea de pobreza

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para no quedar bajo la línea de pobreza.

El ingreso mínimo para evitar la indigencia en ese hogar se ubicó en $738.690.

Las canastas Básica Total y Alimentaria aumentaron un 1,7% durante septiembre.

La Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 25,3% en los primeros nueve meses de 2026.

La Canasta Básica Total registró un incremento interanual del 38,7%.

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un 23,6% entre enero y septiembre.

El costo de vida continuó presionando sobre los ingresos de los hogares argentinos durante septiembre. Una familia integrada por dos adultos y dos niños necesitó $1.632.505 mensuales para cubrir los bienes y servicios básicos y no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que para evitar la indigencia debió reunir al menos $738.690, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las canastas Básica Total (CBT) y Básica Alimentaria (CBA) registraron en septiembre un aumento mensual del 1,7%, por debajo de la inflación general, que alcanzó el 1,9%. Aunque la variación de ambos indicadores mostró una moderación respecto de otros períodos, los montos necesarios para sostener las necesidades esenciales continuaron significativamente por encima de los valores registrados un año atrás.

La Canasta Básica Total, utilizada para establecer el umbral de ingresos que determina la pobreza, alcanzó su menor valor en un año en términos de incremento mensual. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria desaceleró su ritmo de aumento luego de las subas del 2,6% registradas tanto en julio como en agosto. En junio, la variación de ese indicador había sido del 1,3%.

Los valores establecidos por el organismo estadístico presentan diferencias según la composición de cada hogar. Para una persona adulta, el ingreso mensual necesario para no ser considerada pobre se ubicó en $528.319, mientras que el monto requerido para superar la línea de indigencia fue de $239.058.

En una familia de tres integrantes, la Canasta Básica Alimentaria llegó a $588.083 y la Canasta Básica Total alcanzó los $1.299.664. Para el hogar compuesto por cuatro personas, en tanto, los valores ascendieron a $738.690 y $1.632.505, respectivamente.

La diferencia entre ambas canastas responde a los gastos que contempla cada indicador. La Canasta Básica Alimentaria incluye los alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos y permite establecer la línea de indigencia. La Canasta Básica Total incorpora, además, bienes y servicios esenciales no alimentarios, entre ellos indumentaria, transporte y educación, y se utiliza para determinar el umbral de pobreza.

Pese a la desaceleración mensual, la comparación interanual evidencia que el costo de cubrir las necesidades básicas mantuvo una tendencia de aumentos importantes. Entre enero y septiembre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 25,3%, mientras que frente al mismo mes del año pasado el incremento llegó al 40%.

En el caso de la Canasta Básica Total, el aumento acumulado durante los primeros nueve meses del año fue del 24,7%. En la comparación interanual, la variación alcanzó el 38,7%. Estos porcentajes muestran que, aun cuando en septiembre las canastas aumentaron menos que el índice general de precios, el costo de los consumos esenciales continuó reflejando una presión considerable sobre los presupuestos familiares.

El escenario se conoció luego de que el INDEC informara que la inflación de septiembre fue del 1,9%, por encima del 1,7% registrado en agosto. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 23,6% entre enero y septiembre, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%.

Entre los rubros que más aumentaron durante el mes se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%, seguida por Educación, que avanzó un 3%. Los precios regulados aumentaron un 2,3%, impulsados principalmente por el gas, la electricidad y los gastos de medicina prepaga. Los precios estacionales, en tanto, registraron un incremento del 2,9%, con aumentos destacados en verduras, tubérculos y legumbres.

En contraste, Restaurantes y hoteles presentó una variación del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió un 1,4%. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en la mayoría de las regiones, con excepción del Gran Buenos Aires, donde el mayor impacto correspondió a los gastos de vivienda y servicios.