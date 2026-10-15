El FMI pidió eliminar exenciones del IVA y profundizar las reformas tributarias en Argentina

El FMI reclamó reformas estructurales del sistema tributario argentino para fortalecer la consolidación fiscal.

Dabla-Norris propuso eliminar o reducir las exenciones del IVA y revisar los impuestos a los combustibles.

El organismo también recomendó reemplazar tributos distorsivos por un esquema de recaudación más sólido y duradero.

Argentina necesita un waiver por el incumplimiento de la meta de superávit primario del primer semestre.

El Banco Central cumplió el objetivo de reservas netas tras la flexibilización de la exigencia del FMI.

El Fondo redujo su previsión de crecimiento para Argentina al 2,1% este año y al 3,5% en 2027.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que Argentina necesita avanzar en una transformación estructural de su sistema tributario para consolidar el equilibrio fiscal y mejorar la eficiencia de la recaudación. Entre las principales medidas propuestas, el organismo destacó la eliminación o reducción de los beneficios impositivos, especialmente las exenciones del impuesto al valor agregado (IVA), además de una revisión de los gravámenes que afectan el funcionamiento de la economía.

La postura fue expresada por Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, quien reconoció que la disciplina fiscal constituye uno de los pilares fundamentales del programa de estabilización argentino, aunque advirtió que todavía quedan reformas pendientes para fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La funcionaria planteó que el Gobierno debería revisar los gastos tributarios, con especial atención en las exenciones del IVA, y normalizar los impuestos a los combustibles. También propuso eliminar gradualmente otros tributos considerados distorsivos y reemplazarlos por un esquema impositivo más sólido, capaz de garantizar ingresos públicos de manera duradera.

Las recomendaciones se conocieron en un contexto de negociaciones entre el equipo económico argentino y el organismo internacional, mientras el Gobierno busca completar la revisión del programa vigente y acceder a un desembolso pendiente de 869 millones de dólares.

La discusión sobre las reformas tributarias coincidió con el reconocimiento de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, a la política de disciplina fiscal implementada por Argentina. Luego de reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, la titular del organismo destacó ese enfoque como un ejemplo a nivel global.

Sin embargo, el reconocimiento de los avances fiscales no eliminó las dificultades que enfrenta el país para cumplir con todas las condiciones acordadas. Las conversaciones entre ambas partes se concentraron en cerrar la evaluación correspondiente al primer semestre, una instancia que llevaba varias semanas de negociación y cuyo resultado debía habilitar el tratamiento del caso en el Directorio Ejecutivo del Fondo.

Caputo informó a través de sus redes sociales que los equipos técnicos continuarían trabajando para finalizar la tercera revisión. Ese proceso quedó condicionado por el incumplimiento de la meta fiscal establecida para los primeros seis meses del año.

Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos, por debajo del objetivo de 6,86 billones. La diferencia alcanzó los 573.974 millones de pesos, por lo que el equipo económico necesita que el FMI otorgue un waiver, es decir, una dispensa que permita superar el incumplimiento y continuar con el programa.

La situación fue diferente en materia de reservas internacionales. El Banco Central consiguió cumplir el objetivo de reservas netas después de que el organismo flexibilizara la exigencia. La variación acumulada desde fines de 2024 fue de -3.111 millones de dólares, dentro del límite de -8.600 millones fijado para junio. De esta manera, la autoridad monetaria logró revertir los incumplimientos registrados en las dos auditorías anteriores.

En paralelo, el FMI modificó sus perspectivas sobre la evolución de la economía argentina. En la nueva edición del informe World Economic Outlook, el organismo redujo de 3,5% a 2,1% su previsión de crecimiento del producto bruto interno (PBI) para este año, una corrección superior a un punto porcentual.

La revisión también alcanzó a 2027, cuando el Fondo espera una expansión del 3,5%, medio punto menos que en su estimación anterior. Aunque las proyecciones continúan por encima de las expectativas del mercado, reflejan una perspectiva de crecimiento más moderada.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ubicó el crecimiento esperado en 1,5% para el año en curso y en 3% para el próximo. En ese escenario, las exigencias del FMI sobre el sistema tributario, la eficiencia del gasto y la consolidación fiscal se suman al desafío del Gobierno de cumplir los compromisos del programa sin perder de vista la recuperación económica.

La revisión de las exenciones impositivas y la sustitución de tributos distorsivos aparecen así entre las propuestas del organismo para reforzar los ingresos públicos, mientras continúan las negociaciones para completar la evaluación pendiente y habilitar el desembolso de fondos.