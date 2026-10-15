Rafaela adhirió a la Emergencia Hídrica declarada por la Provincia de Santa Fe como herramienta preventiva

La Municipalidad de Rafaela promulgó la Ordenanza N.º 5.693, mediante la cual la ciudad adhiere a la Ley Provincial N.º 14.477, que declara el estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio santafesino.





La medida tiene como objetivo fortalecer las herramientas de prevención, mitigación y respuesta ante posibles contingencias derivadas de fenómenos hídricos, así como facilitar la implementación de acciones destinadas a reducir sus efectos y daños.





A partir de esta adhesión, el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para realizar las gestiones necesarias, suscribir instrumentos y coordinar acciones con las autoridades provinciales competentes. Asimismo, podrá gestionar ante el Gobierno de Santa Fe y los organismos correspondientes la asistencia técnica, los subsidios, el equipamiento y otros recursos que pudieran corresponder en el marco de la emergencia declarada.





La normativa provincial contempla mecanismos para agilizar la ejecución de obras, construcciones y trabajos públicos destinados a prevenir y mitigar los riesgos hídricos, además de herramientas de asistencia para los municipios afectados.





La adhesión, que se enmarca en el trabajo preventivo que ya viene realizando el Municipio, permite profundizar la articulación con el Gobierno Provincial para implementar las medidas que resulten necesarias, con especial atención a la protección de las personas, los bienes, la infraestructura y la continuidad de los servicios públicos.





La Ordenanza N.º 5.693 fue sancionada por el Concejo Municipal de Rafaela el 8 de octubre de 2026 y promulgada el 14 de octubre por el intendente Leonardo Viotti.