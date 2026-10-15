Rafaela: el Municipio busca desarrollar terrenos vacíos y modificar el Presupuesto 2026

RESUMEN

El Concejo Municipal de Rafaela recibió a funcionarias del Ejecutivo para analizar proyectos relacionados con la planificación urbana y las finanzas públicas.

El Gobierno municipal identificó 14 terrenos que pretende incorporar al régimen de Áreas de Desarrollo Prioritario para impulsar su urbanización.

La iniciativa busca aprovechar espacios ociosos dentro de la ciudad y evitar una expansión territorial innecesaria.

Los propietarios de los inmuebles seleccionados podrán celebrar convenios particulares con el Municipio para avanzar en su desarrollo.

Hacienda presentó modificaciones al Presupuesto 2026, principalmente relacionadas con gastos de combustible y alquileres municipales.

El Municipio pretende movilizar terrenos que permanecen sin desarrollar

El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló este miércoles una jornada de reuniones con representantes del Departamento Ejecutivo, en la que se abordaron dos cuestiones importantes para la administración local: el aprovechamiento de terrenos urbanos que permanecen sin utilizar y la modificación de partidas del Presupuesto Municipal 2026.

Durante la mañana, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, acompañada por el ingeniero Fernando Weiner, presentó ante los concejales una nómina inicial de 14 catastros que podrían incorporarse al sistema de Áreas de Desarrollo Prioritario.

La propuesta forma parte de una política urbanística que pretende incentivar la utilización de terrenos disponibles dentro del actual entramado de Rafaela, evitando que la ciudad continúe extendiéndose mientras existen superficies sin desarrollar en barrios que ya cuentan con infraestructura y servicios.

El objetivo central es promover un crecimiento urbano más ordenado, aprovechar mejor las inversiones públicas existentes y generar nuevas oportunidades de desarrollo inmobiliario.

La ordenanza que regula este mecanismo fue sancionada en marzo y contempla herramientas para estimular la urbanización de inmuebles considerados estratégicos.

Según explicó Vidal, actualmente existen más de un centenar de catastros que reúnen las condiciones para ingresar al régimen. Sin embargo, el Ejecutivo decidió comenzar con una primera selección de 14 propiedades, considerando factores como su ubicación, importancia urbanística y posibilidades concretas de desarrollo.

La funcionaria señaló que la intención es escuchar las observaciones de los distintos bloques políticos antes de avanzar con una propuesta definitiva.

Convenios individuales y plazos para urbanizar

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que cada propietario podrá negociar con el Municipio un convenio específico, teniendo en cuenta las particularidades de su inmueble y las necesidades de planificación urbana.

Una vez aprobada la selección de terrenos, el Ejecutivo convocará a sus titulares para comenzar las conversaciones correspondientes.

De acuerdo con lo explicado durante la reunión, los convenios establecerán un plazo de un año para iniciar las tareas de desarrollo, aunque las condiciones particulares dependerán de las características de cada proyecto.

La normativa también permite que aquellos propietarios interesados en urbanizar sus tierras puedan presentarse voluntariamente ante el Municipio, aun cuando sus inmuebles no hayan sido incorporados a la nómina inicial.

La intención oficial es evitar que grandes superficies permanezcan improductivas mientras la ciudad necesita nuevos espacios para viviendas, calles y servicios.

Los barrios donde se encuentran los terrenos seleccionados

Entre los inmuebles incluidos en esta primera etapa aparecen propiedades ubicadas en distintos sectores de Rafaela.

Uno de los casos corresponde a barrio Mora, donde existe una superficie superior a una hectárea que quedó prácticamente rodeada por urbanizaciones impulsadas por el Gobierno provincial.

También se identificó un terreno cercano a la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), en un sector donde la construcción del Velódromo generó la necesidad de realizar gestiones con los propietarios para garantizar una vía de acceso.

En barrio Pizzurno, el Municipio pretende avanzar sobre un inmueble cuyo titular ya manifestó interés en desarrollarlo, aunque todavía existen diferencias respecto de algunas exigencias establecidas por la normativa vigente.

Por otra parte, dos terrenos de barrio Los Arces fueron incorporados al análisis debido a cuestiones pendientes relacionadas con la apertura y donación de calles, además de la posibilidad de impulsar futuros loteos.

La selección comprende igualmente dos inmuebles en barrio 17 de Octubre, donde se busca favorecer una expansión organizada mediante la apertura gradual de nuevas arterias.

Desde el área de Desarrollo Urbano explicaron que los acuerdos deberán encontrar un punto de equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de crecimiento de Rafaela.

Los concejales tendrán ahora la responsabilidad de estudiar la documentación presentada, formular observaciones y evaluar la conveniencia de incorporar cada uno de los terrenos al régimen especial.

Posteriormente, el Ejecutivo deberá remitir la propuesta definitiva para su tratamiento legislativo.

Hacienda presentó modificaciones al Presupuesto Municipal

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a las cuentas públicas.

Durante la tarde, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, concurrió al Concejo acompañada por Marcelo Barbero, especialista en cuestiones presupuestarias, para explicar los alcances de un proyecto que contempla modificaciones al Presupuesto Municipal 2026.

Según la información difundida desde el cuerpo legislativo, las modificaciones comprenden partidas relacionadas con la compra de combustible y el pago de alquileres municipales, entre otros rubros de funcionamiento.

Los representantes del Ejecutivo expusieron los fundamentos de la iniciativa y respondieron las consultas de los concejales acerca de los cambios propuestos.

El proyecto tiene previsto ser considerado este jueves 15 de octubre, desde las 9, durante la sesión pública del Concejo Municipal, mediante el mecanismo de tratamiento sobre tablas.

Dos decisiones que impactan en el futuro de Rafaela

Aunque se trata de iniciativas diferentes, ambas cuestiones están relacionadas con la administración de los recursos de la ciudad.

Por un lado, Rafaela enfrenta el desafío de aprovechar mejor su territorio, promoviendo el desarrollo de terrenos que permanecen vacantes en sectores urbanizados. Por otro, debe administrar sus recursos económicos y justificar las modificaciones que introduce en el presupuesto aprobado.

El tratamiento legislativo permitirá conocer tanto el grado de consenso sobre la política de desarrollo urbano como las explicaciones del Ejecutivo respecto de los cambios en las partidas municipales.

La planificación del crecimiento de Rafaela y la transparencia en el manejo de los fondos públicos constituyen dos responsabilidades fundamentales de cualquier administración municipal.