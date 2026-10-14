Santa Fe reúne a su gabinete en Casa España para definir la agenda de gestión

El Gobierno de Santa Fe realizará este miércoles una nueva reunión interministerial bajo el lema “Para adelante; impulsemos lo que viene”. El encuentro comenzará a las 14.30 en la sede de Casa España y convocará a funcionarios de primera y segunda línea, legisladores del oficialismo y trabajadores de la administración pública interesados en participar.

Funcionarios y legisladores, convocados

La reunión forma parte de la agenda de trabajo del Ejecutivo provincial y reunirá a representantes de las distintas áreas de gobierno para abordar los lineamientos de gestión.

Como en encuentros anteriores, la convocatoria incluye a funcionarios de diferentes niveles y a legisladores del oficialismo. También fueron invitados empleados de planta de la administración provincial y de organismos descentralizados que deseen asistir.

Cruce con la agenda legislativa

La actividad coincidirá en horario con una reunión prevista en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Para este miércoles, a partir de las 14.30, se convocó a un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad y Asuntos Constitucionales para avanzar en el análisis del proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”.

Durante esa instancia está prevista la participación de representantes de la Corte Suprema de Justicia provincial, del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.

La superposición de ambas actividades obligará a algunos diputados oficialistas a organizar su participación entre la convocatoria del Ejecutivo y el tratamiento legislativo de una iniciativa vinculada con la seguridad pública.

Con estos encuentros, el Gobierno provincial continuará desarrollando su agenda institucional, mientras en la Legislatura avanzará el debate sobre las herramientas propuestas para fortalecer el sistema de seguridad santafesino.