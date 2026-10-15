Viotti prepara ajustes tributarios ante la caída de la recaudación

RESUMEN

El Ejecutivo municipal anticipó que enviará al Concejo un proyecto para actualizar la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) durante noviembre y diciembre.

La Municipalidad buscará financiar en dos cuotas sus obligaciones con la Caja de Jubilaciones, con una tasa de interés mensual del 3,5%.

Los ingresos provenientes de la Tasa Municipal y del DReI crecieron muy por debajo de la inflación interanual.

La secretaria de Hacienda, Silvina Bravino, reconoció las dificultades que atraviesan las finanzas municipales en un contexto de menor actividad económica.

El Gobierno local también explicó el incremento de los gastos vinculados con los servicios de conectividad informática.

El Municipio busca alternativas para sostener sus cuentas

La situación económica de la Municipalidad de Rafaela volvió a ocupar un lugar central en el debate legislativo. Durante su presentación ante los concejales, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, expuso las dificultades que enfrenta la administración local para sostener sus ingresos y anticipó una serie de iniciativas que el Departamento Ejecutivo remitirá próximamente al Concejo Municipal.

El panorama presentado por la funcionaria refleja una preocupación concreta: los recursos municipales están creciendo a un ritmo considerablemente inferior al de la inflación, mientras las obligaciones de funcionamiento continúan presionando sobre las cuentas públicas.

Frente a este escenario, el Gobierno municipal trabaja en mecanismos destinados a actualizar determinados ingresos y distribuir en el tiempo algunos compromisos financieros.

Se viene una actualización de la UCM

Una de las medidas que prepara el Ejecutivo está relacionada con la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), el parámetro utilizado para determinar distintos tributos y obligaciones municipales.

Según explicó Bravino, la administración se encuentra aguardando un último indicador económico para definir el porcentaje de actualización que propondrá aplicar durante los dos meses finales de 2026.

La iniciativa deberá ser enviada al Concejo Municipal, donde los legisladores analizarán su alcance y eventual aprobación.

La modificación de la UCM podría traducirse en mayores importes para determinadas obligaciones tributarias municipales, dependiendo de los conceptos alcanzados y de los valores que finalmente se establezcan.

Un plan de pagos para cumplir con la Caja de Jubilaciones

Otro de los anuncios estuvo relacionado con las contribuciones patronales que el Municipio debe transferir al sistema previsional provincial.

La secretaria de Hacienda adelantó que se solicitará la incorporación a un mecanismo de financiación que permitirá distribuir esos compromisos en dos pagos, correspondientes a noviembre y diciembre.

El esquema contempla una tasa de interés del 3,5% mensual.

Bravino aclaró que no se trata de una moratoria, sino de una herramienta financiera para administrar los vencimientos y reducir su impacto inmediato sobre la disponibilidad de fondos.

La necesidad de recurrir a un plan de pagos constituye una señal de las tensiones financieras que enfrenta la administración municipal, aunque por sí sola no permite determinar la gravedad de su situación económica.

Los ingresos municipales pierden frente a la inflación

Uno de los aspectos más significativos de la exposición estuvo vinculado con la evolución de la recaudación.

De acuerdo con los datos presentados, al comparar julio con el mismo mes del año anterior, los principales ingresos municipales registraron aumentos nominales inferiores a la inflación interanual, ubicada entre el 33% y el 33,5%.

Los porcentajes informados fueron los siguientes:

Concepto Variación interanual Tasa Municipal +10,5% Derecho de Registro e Inspección (DReI) +12,5% a +12,7% Coparticipación nacional +27% Inflación de referencia +33% a +33,5%

Estos números muestran que, aunque la recaudación aumenta en términos nominales, el Municipio dispone de menos recursos en términos reales.

Particularmente preocupante resulta el comportamiento del Derecho de Registro e Inspección (DReI), cuya evolución puede reflejar las dificultades que atraviesan los sectores comerciales y productivos de la ciudad.

En cuanto a la Tasa Municipal, Bravino indicó que los niveles habituales de cumplimiento se ubican entre el 75% y el 82%, pero advirtió que su recaudación acumula aproximadamente un año de retraso respecto de la evolución de los precios.

También aumentaron los costos de conectividad

Durante el encuentro se analizaron los gastos vinculados con los servicios tecnológicos que utiliza la administración municipal.

En particular, se explicó que la cantidad de enlaces informáticos operativos pasó de un promedio de 45 a aproximadamente 60 conexiones, circunstancia que incrementó los costos de prestación.

A esta situación se suma la incidencia del tipo de cambio previsto contractualmente, cuyos valores fueron estimados entre 1.400 y 1.520 pesos por dólar.

Desde el área económica señalaron que ambos factores permiten explicar parte de las variaciones registradas en este rubro.

El desafío de administrar con menos recursos

La exposición de Silvina Bravino dejó planteado uno de los principales desafíos que deberá afrontar el Gobierno municipal durante el tramo final del año: mantener el funcionamiento de la estructura pública en un contexto de ingresos que no logran acompañar el incremento de los costos.

La eventual actualización de la UCM, el financiamiento de las obligaciones previsionales y la evolución de la recaudación serán asuntos centrales en las próximas discusiones del Concejo.

El interrogante es hasta qué punto la Municipalidad podrá equilibrar sus cuentas sin trasladar mayores esfuerzos económicos a los contribuyentes, que también enfrentan las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo y la retracción de la actividad.

En ese contexto, la eficiencia del gasto público, la revisión de prioridades y una administración responsable de los recursos municipales aparecen como cuestiones fundamentales para afrontar las dificultades sin comprometer la prestación de los servicios que necesita Rafaela.