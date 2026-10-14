La F1 prepara su regreso a África: el país que apuesta millones para entrar al calendario

La Fórmula 1 volverá a África después de más de tres décadas. La categoría anunció un acuerdo por 10 años con Ruanda para organizar el Gran Premio de África a comienzos de la década de 2030, una vez que esté terminado el nuevo circuito de Bugesera, ubicado a unos 40 kilómetros de Kigali, la capital del país.

El anuncio se realizó con la presencia de Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, y del mandatario ruandés Paul Kagame. La última carrera de la categoría en territorio africano fue el Gran Premio de Sudáfrica de 1993, disputado en el circuito de Kyalami.

¿Cuánto costará llevar la Fórmula 1 a Ruanda?

Por el momento, no se informó oficialmente el monto del contrato ni la inversión total necesaria para concretar el proyecto. Uno de los principales gastos será la construcción del circuito, que deberá cumplir con los requisitos de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Las estimaciones difundidas por medios británicos sitúan el costo de construcción de una pista de estas características por encima de los 50 millones de dólares, aunque todavía no hay una cifra confirmada para el trazado ruandés.

A esa inversión habrá que sumar los gastos de infraestructura, seguridad, logística y organización, además del canon que habitualmente pagan los promotores para recibir una fecha del campeonato. En otros Grandes Premios, esos derechos pueden representar decenas de millones de dólares anuales, pero las condiciones económicas específicas del acuerdo con Ruanda aún no fueron reveladas.

La apuesta de Ruanda para atraer turismo e inversiones

El gobierno ruandés busca que la llegada de la máxima categoría del automovilismo impulse el turismo, atraiga inversiones internacionales y genere puestos de trabajo.

El nuevo circuito se proyecta junto al futuro aeropuerto internacional de Kigali y también apunta a convertirse en sede de otros acontecimientos deportivos y comerciales durante el año.

La iniciativa forma parte de la estrategia del país para ganar visibilidad internacional y posicionarse como destino para grandes eventos.

Lewis Hamilton, uno de los impulsores del regreso a África

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton fue uno de los principales referentes en el reclamo para que la Fórmula 1 volviera al continente africano. Durante años, el británico insistió en la importancia de recuperar una carrera en una región ausente del calendario desde 1993.

Ruanda logró avanzar con su proyecto en medio de la competencia con Sudáfrica, que también busca recuperar una fecha en el histórico circuito de Kyalami.

Sin embargo, la primera edición del Gran Premio de África todavía no tiene una fecha exacta confirmada. La organización indicó que la carrera se disputaría a comienzos de la próxima década, una vez finalizadas las obras y cumplidos los requisitos necesarios.

De concretarse, el proyecto marcará el regreso de la Fórmula 1 a África y abrirá una nueva etapa para la categoría en el continente.