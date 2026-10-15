El Cine Belgrano renueva su cartelera

El Cine Teatro Municipal anuncia los estrenos de la semana que se proyectarán desde el viernes 16 al martes 20 de octubre.



A las 21:30 se podrá ver el thriller "Verity", dirgido por Michael Showalter.



Adaptada de la novela bestseller de Colleen Hoover, este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.



Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, la oportunidad y la obsesión.



Se proyectará subtitulada. Tiene una duración de 120 minutos y su calificación es R13. La entrada general es de $7500.



"La isla olvidada"

Para el público familiar continúa la nueva película animada de DreamWorks, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado (El gato con botas 2) y ambientada en Filipinas.



"La isla olvidada" sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados.



Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas.



Se podrá ver desde el viernes al martes a las 18:00, doblada y en 2D. Tiene una duración de 98 minutos y está dirigida a público general. La entrada general tiene un valor de $7500.



Espacio INCAA

En el segmento destinado al cine nacional se podrá ver "Escondida en mi cabeza", con dirección de Lucas Vivo García Lagos y las actuaciones de Nicolás Furtado, Agustina "Papryka" Suásquita, Louta, Alejandra Flechner, Iair Said, Mike Chouhy, Charo López y Maxi de la Cruz.



Después de despertar del coma de 14 años, Erni descubre que una inversión en criptomonedas que hizo en el pasado ahora vale millones. El único problema es que no puede recordar la contraseña para acceder a esta fortuna recién encontrada.



Se proyectará de viernes a martes a las 19:45. Tiene una duración de 99 minutos y es calificación R13. La entrada general es de $5000 y descuento a jubilados y estudiantes $2500.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.