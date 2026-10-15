Lisandro Martínez: la posible consecuencia de sus críticas a la dirigencia del Manchester United

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. A pesar de ser uno de los futbolistas más regulares del equipo y contar con el respaldo de los hinchas, el defensor argentino estaría evaluando la posibilidad de no continuar en el club inglés.

El zaguero tiene contrato hasta 2027, con una opción de extenderlo por una temporada más, sujeta a las condiciones acordadas con la institución. Sin embargo, sus recientes declaraciones contra la dirigencia generaron una polémica que podría tener consecuencias en su continuidad.

Las críticas de Lisandro Martínez que generaron tensión en el Manchester United

El conflicto tomó fuerza después de la derrota frente al Atlético de Madrid, cuando Martínez expresó su malestar por la planificación del plantel. En la entrevista posterior al encuentro, el argentino apuntó contra Jason Wilcox, director deportivo del club, y sostuvo que el equipo necesita incorporar más jugadores para poder competir al máximo nivel. Además, dejó en claro que esperaba más de la gestión dirigencial en la conformación del equipo.

Sus palabras tuvieron repercusión en Inglaterra. Según informó el medio The Athletic, el defensor no tendría intenciones de renovar su vínculo con los Red Devils. Aunque el Manchester United cuenta con una cláusula que le permitiría prolongar unilateralmente el contrato por 12 meses, la dirigencia también estaría evaluando si resulta conveniente activar esa opción.

En ese contexto, una eventual salida de Martínez comienza a aparecer como una posibilidad. De acuerdo con la información difundida, el futbolista tendría como preferencia continuar su carrera en España, una liga que podría adaptarse a sus características de juego y en la que podría despertar el interés de distintos clubes importantes.

El intento del argentino por bajar la tensión

Tras la repercusión de sus declaraciones, el campeón del mundo con la Selección Argentina publicó un mensaje en sus redes sociales para aclarar sus dichos y explicar el contexto en el que se produjeron.

Martínez reconoció que habló desde la “rabia y la frustración” por no haber conseguido el resultado esperado. También señaló que los jugadores deben asumir su responsabilidad y dar la cara en los momentos difíciles.

Sin embargo, la aclaración no habría sido suficiente para disipar el malestar dentro de la institución. Según trascendió, integrantes de la cúpula dirigencial, entre ellos el copropietario Sir Jim Ratcliffe, quedaron disconformes con las críticas del defensor, que fueron realizadas después del partido en Madrid.

Ante este escenario, circulan versiones sobre una posible sanción económica para el futbolista, aunque no se trata de una medida confirmada oficialmente por el club.

La incógnita sobre su próximo partido

Mientras continúa la controversia, otra de las cuestiones que genera expectativa es la decisión que tomará el cuerpo técnico respecto de Martínez para el próximo compromiso del Manchester United, previsto ante Leeds United el domingo.

Por ahora, el futuro del defensor argentino permanece abierto. Su situación contractual, las diferencias con la dirigencia y las repercusiones de sus declaraciones serán factores importantes para determinar cómo continuará su etapa en Old Trafford.