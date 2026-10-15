Vecinos de Darío Giordano piden que se vaya del barrio tras la denuncia de Valentín Yan

Vecinos de Darío Giordano y su esposa comenzaron a reunir firmas para solicitar que abandonen Chapadmalal, luego de la denuncia presentada por Valentín Yankelevich. El testimonio del piloto de carreras provocó indignación entre habitantes de la localidad costera, donde la pareja vive y lleva adelante un emprendimiento gastronómico.

Según contó Marina Calabró en Primicias Ya (América), varios vecinos manifestaron su rechazo a través de las redes sociales. Entre los mensajes que circulan, la periodista leyó uno que expresaba: “Que la gente no vaya y le escrachen el boliche en repudio. Debería estar preso”.

Virginia, una de las residentes de la zona, también se refirió a la preocupación que existe entre algunas familias del barrio. “Hay muchas madres preocupadas en el barrio porque sus hijos quieren incursionar en la gastronomía y ellas dicen que son gente violenta. No quieren saber nada de que estén en el barrio, que es pacífico”, afirmó durante una conversación con el programa.

Los vecinos se organizan para pedir que la pareja se vaya

De acuerdo con el relato de Virginia, los habitantes de Chapadmalal comenzaron a coordinar acciones para evitar que jóvenes de la zona busquen trabajo en el emprendimiento gastronómico de Giordano y Algañaraz.

“ No quieren ser cómplices. Por eso van a presentar firmas acá en la comisaría del barrio, y también en el municipio, para que no estén más acá, para que se vayan de acá”, explicó. Además, sostuvo que esperan que la pareja venda su propiedad y se retire de la localidad.

La vecina también señaló que habría indicios de una posible mudanza. “Pusieron el cartel de venta. Se habrían retirado ayer a la noche porque hoy está totalmente vacío”, aseguró.

Por otro lado, el cronista Adrián Maucci informó que el emprendimiento de catering cerró sus cuentas en redes sociales y eliminó su presencia de los buscadores. Durante la cobertura también trascendió que Giordano, Algañaraz y su hijo habrían viajado a Miami el martes al mediodía, en medio de la repercusión del caso. Esta información no fue presentada como una confirmación oficial.

En tanto, la periodista Marcela Coronel señaló que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, estaría al tanto de las acciones impulsadas por los vecinos.

La situación continúa generando repercusiones en Chapadmalal. Mientras algunos residentes avanzan con la recolección de firmas para solicitar que la pareja deje el barrio, todavía no está claro si su eventual salida sería temporal o definitiva.