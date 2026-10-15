Franco Colapinto pidió frenar el odio en las redes sociales y apuntó contra los fanáticos

Franco Colapinto publicó un mensaje dirigido a sus seguidores para pedirles que pongan un límite a los ataques y las agresiones en las redes sociales. El piloto argentino de Fórmula 1 se refirió a una situación que se repite en torno a Alpine y a otros competidores, y remarcó que el apoyo que recibe no debe convertirse en hostigamiento hacia las personas con las que comparte el ámbito deportivo.

Con un tono serio y reflexivo, alejado de la espontaneidad que suele mostrar ante los medios, el corredor de Pilar grabó un video en el que reconoció que hacía tiempo sentía la necesidad de hablar sobre el tema.

“Hola a todos. Tengo algo muy importante de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Sé que tendría que haber hablado con todos ustedes antes, pero es algo necesario, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar”, expresó al comienzo de su mensaje.

El agradecimiento a sus seguidores y un llamado a la reflexión

Colapinto destacó el respaldo que recibe de sus fanáticos desde los primeros pasos de su carrera y agradeció el acompañamiento que le brindan tanto a él como al equipo. Según explicó, ese apoyo es importante para seguir trabajando, mejorar su rendimiento y buscar mejores resultados en cada competencia.

“Yo siempre voy a ser un agradecido. Me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados”, manifestó. También reconoció el impulso que sus seguidores les dan a él y a los integrantes de Alpine para continuar creciendo carrera tras carrera.

Sin embargo, el piloto advirtió que, en algunas ocasiones, el entusiasmo de los fanáticos termina transformándose en ataques contra otros protagonistas de la categoría. En ese sentido, pidió diferenciar el aliento deportivo de las agresiones personales.

“Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, mecánicos, ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, señaló.

“No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la aclaración de que agredir a otros pilotos o a integrantes de los equipos no contribuye a su carrera profesional. Por el contrario, Colapinto consideró que ese comportamiento puede perjudicarlo y se mostró convencido de que es necesario modificar esas actitudes.

“Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro. Tenemos que cambiar todos juntos y mejorar como sociedad”, sostuvo.

Además, pidió a sus seguidores que lo acompañen de una manera constructiva para que pueda concentrarse en su desempeño y avanzar hacia sus objetivos deportivos.

“Para ayudarme a tener la mejor performance y conseguir mis sueños, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, remarcó.

El argentino también contó que decidió alejarse de las plataformas digitales para dedicar más tiempo y energía a su preparación y a su trabajo con Alpine. Según explicó, tomó esa determinación con el objetivo de enfocarse en su carrera y en los resultados que busca alcanzar junto con el equipo.

“Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva”, explicó.

El pedido de seguir apoyándolo sin recurrir a las agresiones

En el cierre del video, Colapinto les aseguró a sus seguidores que podrán continuar acompañándolo durante las próximas carreras. También los invitó a mantener el apoyo hacia él y hacia Alpine, pero sin atacar a otros competidores ni a quienes forman parte de su entorno profesional.

“Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí, y estoy seguro que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos”, expresó.

Finalmente, insistió en la importancia de que los fanáticos permanezcan unidos y acompañen al equipo tanto en los buenos momentos como en las dificultades. Agradeció el respaldo recibido y pidió comprensión frente a su reclamo.

“Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos en las buenas y en las malas”, concluyó el piloto, con un mensaje que busca promover un ambiente de mayor respeto dentro de la comunidad que sigue a la Fórmula 1.