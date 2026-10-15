Gianni Infantino busca reforzar su poder dentro de la FIFA y enfrenta al Consejo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, encabezará este jueves una reunión clave del Consejo del organismo en Zúrich. El encuentro marcará su primer intercambio directo con sectores opositores desde la crisis política que provocó el fallido proyecto de creación de FIFA Forward Enterprise.

Pese a las críticas planteadas por la UEFA y la Concacaf, Infantino llega a esta instancia con perspectivas favorables para buscar un nuevo mandato al frente de la entidad. Uno de los pilares de su estrategia es el plan de financiamiento que prevé destinar más de 25 millones de dólares a cada una de las 211 federaciones miembro durante el período 2027-2030.

Más recursos para las federaciones y nuevos torneos

La renovación de autoridades de la FIFA está prevista para marzo de 2027. De cara a ese proceso, la gestión de Infantino apuesta a fortalecer su respaldo mediante un aumento histórico de los fondos destinados al desarrollo del fútbol a nivel mundial.

La inversión proyectada para ese período alcanzaría los 6.350 millones de dólares, una cifra que forma parte de la estrategia financiera de la conducción para los próximos años.

Entre los asuntos centrales que analizará el Consejo también aparece la posibilidad de confirmar la primera edición del Mundial Femenino de Clubes, que tendría lugar en Estados Unidos en 2028.

La reunión se desarrollará en un contexto de tensiones internas y discusiones sobre el rumbo de la organización, mientras Infantino busca consolidar su posición de cara a las próximas elecciones.