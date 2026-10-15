Shakira compartió una foto con Antonio de la Rúa y crecen las versiones de reconciliación

El cierre de la residencia de Shakira en Madrid dejó una imagen que no pasó inadvertida: la cantante compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro junto a Antonio de la Rúa, su expareja, con quien mantiene una relación de amistad. La publicación se conoció después del último concierto de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital española y volvió a despertar comentarios sobre un posible acercamiento entre ambos.

La imagen fue tomada durante la celebración posterior al espectáculo del lunes 12 de octubre, con el que la artista dio por finalizada esta etapa de su gira en Europa. En Madrid, Shakira realizó 13 presentaciones en Macondo Park, un espacio construido especialmente para recibir los shows.

A través de sus redes sociales, la colombiana expresó su emoción por el cierre de esta experiencia y reconoció el significado que tuvo para ella. “Madrid, no puedo creer que ya haya terminado esta residencia que ha marcado para mí un antes y un después”, escribió.

En el mismo mensaje, dejó en claro que le costaba despedirse del público español: “Cada noche con ustedes ha sido un sueño… ¡y no me quiero ir!”.

La cantante también dedicó unas palabras a sus seguidores, muchos de los cuales viajaron desde distintos lugares del mundo para verla en vivo. Además, agradeció a los artistas que la acompañaron y a todas las personas que trabajaron en la producción de los conciertos.

“Gracias a los que vinieron de España, de Europa, de Latinoamérica y de todo el mundo a vivir conmigo esta experiencia. Me han dado la fuerza para salir cada noche al escenario con una alegría total y el corazón lleno”, expresó.

Por último, Shakira le dedicó un mensaje especial a la ciudad que la recibió durante esta etapa de su gira. “Madrid, gracias por abrirme los brazos y el corazón. ¡No hay nada como cuando una lobita se encuentra con su manada!”, manifestó.

La fotografía junto a Antonio de la Rúa se convirtió así en uno de los detalles más comentados del cierre de la residencia. Sin embargo, la publicación por sí sola no confirma una reconciliación sentimental entre la cantante y su expareja.