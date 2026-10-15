La Selección Argentina analiza jugar en el Estadio Único de La Plata durante la Fecha FIFA de noviembre

La Selección Argentina se prepara para la última Fecha FIFA de 2026, que se disputará entre el lunes 9 y el martes 17 de noviembre. En ese período, el equipo nacional podría jugar dos amistosos en el país, luego de que se suspendiera la gira por Asia que contemplaba encuentros ante Arabia Saudita e India.

Según informó el periodista Fernando Czyz, la AFA trabaja en una nueva planificación para esa ventana internacional, con la posibilidad de organizar un partido en La Plata y otro en una sede fuera de Buenos Aires.

La Selección Argentina volvería al Estadio Único de La Plata

Uno de los encuentros se disputaría en el Estadio Único de La Plata, que sería escenario de la reapertura del recinto tras las obras de remodelación. La intención de la Asociación del Fútbol Argentino es convertirlo en la denominada “Casa de las Selecciones Nacionales”.

La gira asiática que estaba prevista para noviembre quedó descartada, luego de que se cayeran los acuerdos para disputar los amistosos. La Selección ya había atravesado cambios en su planificación para la Fecha FIFA anterior, en medio de modificaciones en los compromisos previstos.

De acuerdo con la información difundida por Czyz, Uruguay sería el posible rival de Argentina en La Plata, aunque todavía restan definiciones sobre el calendario. Para el segundo encuentro también se analiza la posibilidad de enfrentar nuevamente al conjunto uruguayo o jugar ante Costa Rica.

Las obras y el futuro del Estadio Único

El regreso de la Selección al escenario platense se enmarca en el proyecto de recuperación del estadio. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvo encuentros con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en relación con las obras, que comenzaron en septiembre de 2025.

El recinto había dejado de utilizarse regularmente en 2019, cuando Estudiantes volvió a jugar como local en su estadio UNO, luego de su renovación.

En tanto, el 5 de agosto, la Liga Profesional anunció que el Estadio Único será la sede de la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el 12 de diciembre. Además, en octubre de 2025 recibió oficialmente el nombre de “Estadio Único Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo de La Plata”.

Por el momento, la organización de los amistosos de noviembre continúa en etapa de planificación. Si se concreta la propuesta, la Selección Argentina volverá a jugar ante su público en el cierre del calendario internacional de 2026.