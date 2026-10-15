Trump analiza usar la “madre de todas las bombas” contra Irán: el complejo nuclear que está en la mira

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó evaluar nuevas alternativas militares ante la posibilidad de retomar las operaciones de combate contra Irán. Entre los escenarios que analiza Washington aparece el eventual uso de la denominada “madre de todas las bombas”, una de las armas convencionales más potentes del arsenal estadounidense.

Según trascendió a partir de fuentes oficiales, las opciones contemplan posibles ataques contra instalaciones estratégicas iraníes. Uno de los objetivos bajo consideración sería el complejo de Pickaxe Mountain, donde Estados Unidos e Israel sospechan que Teherán mantiene componentes vinculados con su programa nuclear.

La posibilidad de recurrir a esta munición representa un nuevo factor de tensión en el conflicto. Sin embargo, su enorme capacidad destructiva no asegura que pueda eliminar las instalaciones construidas a gran profundidad ni que un ataque de estas características consiga alterar de manera decisiva el desarrollo de la guerra.

Qué es la “madre de todas las bombas”

La GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast) es una bomba convencional de gran potencia desarrollada por Estados Unidos. Diseñada para generar una explosión de enorme alcance, se convirtió en una de las armas no nucleares más conocidas del arsenal militar norteamericano.

El artefacto pesa aproximadamente 9.800 kilogramos y fue concebido para destruir objetivos extensos mediante la fuerza de su explosión. Su capacidad para provocar daños en una amplia zona la distingue de otras municiones convencionales.

Pese a su potencia, la MOAB presenta limitaciones frente a determinados objetivos subterráneos. La destrucción de instalaciones fortificadas y emplazadas a gran profundidad depende de factores como la composición del terreno, las características de las estructuras y la capacidad de penetración de la munición.

El desafío de atacar instalaciones nucleares subterráneas

El complejo de Pickaxe Mountain representa uno de los puntos sensibles dentro de las preocupaciones estadounidenses e israelíes sobre el programa nuclear iraní. Las instalaciones subterráneas plantean dificultades particulares para cualquier operación militar, debido a la protección que ofrecen frente a los bombardeos convencionales.

En ese contexto, la eventual utilización de la MOAB abre interrogantes sobre la efectividad de una ofensiva y sus consecuencias estratégicas. La magnitud de la explosión no necesariamente se traduce en la destrucción de objetivos ubicados bajo tierra.

Por ahora, la evaluación de nuevas alternativas militares no implica que Trump haya tomado una decisión definitiva sobre el reinicio de los ataques. No obstante, la inclusión de armamento de semejante potencia entre los escenarios posibles refleja la dimensión de las opciones que Washington contempla frente a Irán.