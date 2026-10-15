Tortoriello se lanzó para gobernador de Río Negro, pero la candidatura depende de Milei

Aníbal Tortoriello anunció que quiere competir por la gobernación de Río Negro en 2027.

La conducción provincial de La Libertad Avanza aclaró que todavía no hay una candidatura definida.

Damián Torres sostuvo que la decisión dependerá del calendario electoral y de la estrategia nacional.

El senador Enzo Fullone aparece como una posible alternativa para disputar la postulación libertaria.

Tortoriello cuenta con mayor conocimiento público, pero también registraría niveles de imagen negativa.

La conducción nacional de La Libertad Avanza tendrá un papel determinante en la elección del candidato para suceder a Alberto Weretilneck.

La carrera por la gobernación de Río Negro en 2027 comenzó a generar tensiones dentro de La Libertad Avanza, luego de que el diputado nacional Aníbal Tortoriello anunciara su intención de competir por el Ejecutivo provincial. Aunque el ex intendente de Cipolletti aseguró que será el candidato libertario para suceder a Alberto Weretilneck, la conducción partidaria evitó respaldar una postulación anticipada y remarcó que la decisión dependerá de la estrategia electoral nacional.

“No hay duda, voy a ser el candidato a gobernador de Río Negro por La Libertad Avanza”, afirmó Tortoriello al hacer pública su aspiración. Sin embargo, el vicepresidente y apoderado de la fuerza en la provincia, Damián Torres, relativizó sus declaraciones y las calificó como una “expresión de deseo”. Si bien reconoció la trayectoria del legislador, aclaró que todavía no existe una candidatura formalmente definida.

Torres sostuvo que Tortoriello podría ser un buen postulante por su experiencia política y de gestión, pero insistió en que los nombres se resolverán cuando comience el calendario electoral. Además, explicó que las decisiones estarán vinculadas con el trabajo de la mesa política nacional, cuyo principal objetivo es garantizar la reelección del presidente Javier Milei.

La advertencia refleja el esquema de conducción que La Libertad Avanza busca sostener en las provincias: las estructuras locales pueden promover dirigentes y organizar el partido, pero las candidaturas estarán condicionadas por las prioridades de la conducción central. En ese contexto, el armado rionegrino deberá evitar que las aspiraciones individuales se conviertan en un conflicto que afecte la estrategia general del oficialismo.

Uno de los dirigentes que aparece como posible competidor de Tortoriello es el senador nacional Enzo Fullone, quien construyó vínculos con la conducción nacional y asumió un papel relevante en la organización del espacio libertario en Río Negro. A diferencia del diputado, Fullone mantiene un perfil más reservado y evita expresar públicamente sus aspiraciones electorales.

El senador, además, tuvo una participación importante en la incorporación de Tortoriello a La Libertad Avanza. Ambos compartieron una fotografía cuando el diputado formalizó su afiliación partidaria, un proceso impulsado por Fullone, que también intervino en la llegada de otros dirigentes al espacio.

Pese a ese antecedente, la relación política entre ambos quedó atravesada por la competencia que empieza a perfilarse para 2027. Mientras Tortoriello apuesta a su conocimiento público y a su experiencia como intendente de Cipolletti, Fullone prioriza la construcción territorial y el acercamiento a los principales referentes nacionales del partido.

Las primeras evaluaciones electorales que circulan dentro del espacio muestran ventajas y dificultades para ambos. Tortoriello contaría con mejores niveles de intención de voto, aunque también registraría una imagen negativa que podría limitar su crecimiento. Fullone, en cambio, tendría un mayor nivel de desconocimiento público, una condición que sus partidarios consideran reversible mediante una estrategia de instalación política.

La disputa también se desarrolla en un escenario de reordenamiento interno que involucra a la diputada nacional Lorena Villaverde. Aunque conserva formalmente la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro, su protagonismo se redujo después de los últimos escándalos que la involucraron. Su situación constituye otro factor dentro de los movimientos de la organización provincial.

El antecedente de Tortoriello se remonta a 2025, cuando, después de las elecciones legislativas, ya había manifestado su intención de competir por la gobernación. En aquel momento, sus declaraciones generaron cuestionamientos de dirigentes libertarios que señalaban que todavía no pertenecía formalmente al partido. Casi un año después, el diputado resolvió esa objeción al concretar su afiliación, aunque eso no le garantizó el respaldo para encabezar la lista provincial.

Torres recordó que las decisiones partidarias deben respetar los mecanismos internos del Consejo y el Congreso de la fuerza. También señaló que primero será necesario conocer las fechas de las elecciones para establecer el cronograma interno y garantizar que los interesados puedan participar.

Por ahora, Fullone evita confrontar directamente con Tortoriello y apuesta a fortalecer sus vínculos políticos mientras espera una definición. La competencia, aunque todavía no fue formalizada, ya enfrenta dos estrategias diferentes: la exposición pública y la experiencia ejecutiva del diputado frente al trabajo territorial y la relación con la conducción nacional que exhibe el senador.

La incógnita central será quién conseguirá reunir los respaldos necesarios para representar a Milei en la disputa por la gobernación. Hasta entonces, la conducción nacional conservará un papel decisivo en una interna que comenzó antes de que el partido habilitara formalmente la carrera electoral.