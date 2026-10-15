Santa Fe enfrenta un cambio demográfico: más años de vida y menos nacimientos encienden una alerta sobre el futuro

El aumento de la expectativa de vida y la fuerte caída de la natalidad están transformando la estructura demográfica de Argentina y plantean nuevos desafíos para las políticas públicas. En Santa Fe, el diputado provincial Rubén Galassi advirtió sobre la necesidad de anticiparse a este escenario y adaptar la planificación estatal a una sociedad que envejece y registra cada vez menos nacimientos.

El fenómeno tiene consecuencias que van más allá de las estadísticas poblacionales. La transformación demográfica obliga a revisar la organización de los sistemas educativo y sanitario, la sustentabilidad de la previsión social y las políticas de acceso a la vivienda, entre otras áreas.

Más años de vida y menos nacimientos

Galassi señaló que la expectativa de vida promedio pasó de aproximadamente 70 a 80 años durante las últimas tres décadas. Esta evolución representa un cambio significativo en la composición de la población y exige pensar cómo responder a las necesidades de una sociedad con una mayor proporción de adultos mayores.

Al mismo tiempo, la cantidad de nacimientos viene disminuyendo y se encuentra por debajo del nivel necesario para garantizar el reemplazo poblacional a largo plazo.

Según los datos mencionados por el legislador, para mantener ese equilibrio deberían registrarse alrededor de 21 nacimientos por cada diez mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, el promedio actual en Argentina, incluida la provincia de Santa Fe, se ubica entre 12 y 13.

La tendencia comenzó a profundizarse en 2013 y se acentuó después de la pandemia, consolidando un cambio que repercute en la dinámica de las familias y en la planificación de los servicios públicos.

El desafío de adaptar las políticas públicas

La combinación de una mayor longevidad y una menor natalidad obliga a revisar las prioridades del Estado. Una población con más adultos mayores requiere respuestas específicas en materia de atención sanitaria, cuidados y previsión social, mientras que la reducción de los nacimientos modifica las necesidades del sistema educativo y la demanda de determinados servicios.

También aparecen interrogantes sobre el mercado laboral, la distribución territorial de la población y las condiciones de acceso a la vivienda para las nuevas generaciones.

En este contexto, Galassi remarcó la importancia de abordar el fenómeno con anticipación, en lugar de esperar a que sus consecuencias se traduzcan en dificultades para la prestación de servicios o en desequilibrios en los sistemas de protección social.

Una transformación que exige planificación a largo plazo

El cambio demográfico no responde a una situación coyuntural, sino a una tendencia sostenida que comenzó hace más de una década. Su evolución plantea la necesidad de coordinar políticas públicas capaces de responder tanto al envejecimiento de la población como a la disminución de los nacimientos.

Para Santa Fe, el desafío consiste en incorporar estas proyecciones a la planificación provincial y evaluar cómo adaptar los recursos, la infraestructura y los servicios a las nuevas características de la sociedad.

La advertencia de Galassi apunta precisamente a ese horizonte: comprender la magnitud de la transformación demográfica y anticipar sus efectos será clave para diseñar respuestas que acompañen los cambios en la composición de la población durante los próximos años.